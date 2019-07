Fábio Reis se reúne com bancada para tratar sobre LDO

03/07/19 - 16:58:00

O deputado federal Fábio Reis (MDB/SE), coordenador da bancada sergipana, se reuniu com os demais parlamentares do Estado na manhã desta quarta-feira (3), para discutir a apresentação das emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) do Governo Federal. Ao todo, são oito emendas, sendo três de bancada, duas de comissão e três parlamentares.

A bancada estabeleceu três prioridades como emendas coletivas: a conclusão da duplicação da BR-101, a duplicação da BR 235 e investimentos na educação básica.

LDO – A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) estabelece quais serão as metas e prioridades para o ano seguinte. Para isso, fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos.

Todos os parlamentares estiveram presentes, com exceção de Gustinho Ribeiro (Solidariedade).