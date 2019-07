Imagina o Brasil ser dividido…

Ao incensado o confronto entre direita e esquerda, este governo militar tem estimulado perigosamente o divisionismo. Agora mesmo, com raiva da oposição crescente no Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) incentivou a retirada de estados e municípios da nefasta reforma da Previdência. O capitão de pijama disse, com todas as letras, que a inclusão dos entes federativos na proposta previdenciária só ocorrerá se as bancadas nordestinas, inclusive quem é da oposição, apoiar integralmente a tal reforma. Ora, por causa do rancor que nutre contra o Nordeste, Bolsonaro vai crucificar as demais regiões, inclusive de estados que o apoiaram majoritariamente como o Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul, todos em petição de miséria. Pelo visto, se pudesse, o presidente excluiria o Nordeste do mapa do Brasil. Claro que o prejuízo maior seria para o resto do país. Como canta Elba Ramalho “imagina o Brasil ser dividido/ E o Nordeste ficar independente/ O Nordeste seria outro país/ Vigoroso, leal, rico e feliz/ Sem dever a ninguém no exterior”. É, pode ser!

Prefeitura culpada

A única culpada pelo crescimento do transporte clandestino de passageiros em Aracaju é a Prefeitura. Enquanto a administração municipal não exigir das empresas de ônibus que ofereçam um serviço de qualidade e com preços razoáveis, o aracajuano continuará colocando a vida em risco ao se deslocar em veículos caindo aos pedaços e dirigidos sabe-se lá por quem. Uma lástima!

Palhaçada

Flagrado brincando na festa do Mastro, em Capela, o vereador aracajuano Palhaço Soneca (Cidadania) se esforça para explicar como um “enfermo” aparenta tanto vigor físico. De licença médica desde abril, o rapaz foi substituído pelo suplente Armando Batalha Júnior (Cidadania), aumentando as despesas da Câmara. Sem uma explicação mais plausível, Soneca admite que continua doente, mas diz que “descumpriu a orientação médica” para ir à festança junina. Vá ser palhaço assim na Câmara de Aracaju. Marminino!

Socorro caro

A maioria dos consumidores usa o cartão de crédito em supermercados (62%) e em farmácias (49%). Segundo o SPC Brasil, a terceira maior utilização é para abastecer os veículos (30%), seguido da aquisição de roupas, calçados e acessórios (29%), idas a bares e restaurantes (28%) e recargas para celular pré-pago (20%). É bom o consumidor ficar atento, pois se optar pelo rotativo ou parcelamento, arcará com uma taxa de juros que pode chegar até a 500%. Cruz credo!

Gás em debate

O ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, estarão em Aracaju, amanhã. Vêm participar do “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”, que acontecerá, até sexta próxima, num hotel da Orla da capital. O evento vai discutir os aspectos relacionados à oferta de gás em Sergipe e as estratégias dos governos federal e estadual para a área. Ah, bom!

LGBTQI+ seleciona

Estão abertas até essa sexta-feira, as inscrições para participar do Conselho Estadual de Promoção da Cidadania e Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais. Os inscritos disputarão as 12 vagas de representantes da sociedade civil no Conselho, com mandato até 2021. As inscrições podem ser feitas através do link (https://www.seit.se.gov.br/edital-de-chamamento-publico-no03-2019-conlgbt/). Participe!

Tábuas de pirulito

E o governador Belivaldo Chagas (PSD) diz que não descansará enquanto não conseguir os recursos para recuperar as esburacadas rodovias estaduais. Ele ressalta conhecer os trechos das estradas que estão mais danificados e acrescenta ser preciso reconstruir algo em torno de 197 quilômetros de rodovias. Para tanto, Belivaldo tem tentado obter recursos até no exterior. “Garanto que o nosso problema não é falta de empenho, é falta de recurso”, diz Chagas. Crendeuspai!

Alça de mira

Como relator do Projeto de Lei que regulamenta o registro, a posse e o porte de armas de fogo, o senador Alessandro Vieira (Cidadania) está ouvindo o povo. Quem desejar fazer sugestões ou tirar dúvidas sobre o projeto armamentista pode fazer através do site pldasarmas.com.br. Vieira deve apresentar seu relatório sobre a propositura quarta-feira da semana que vem. Então, tá!

Bê-a-bá

A educação básica no estado foi debatida no Tribunal de Contas de Sergipe. O “Workshop da Educação: transformação social, planejamento e desafios” discutiu o baixo desempenho dos governos estadual e municipais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Estudo do IBGE mostra que, no ano passado, a taxa de analfabetismo em Sergipe era de 13,9% entre os jovens com mais de 15 anos. Misericórdia!

Agonizando

O Rio Poxim, responsável pelo abastecimento de parte de Aracaju, enfrenta problemas sérios. É preciso que o governo estadual garanta políticas públicas de recuperação daquele importante corpo d’água. O Poxim está totalmente poluído. Na nascente o desmatamento é grande e nas margens há lixo por todos os lados. Cruz, credo!

Jornalismo de luto

O veterano jornalista João Oliva Alves, 97 anos, morreu na manhã de hoje, em Aracaju. Nascido em Riachão do Dantas, ele também era cronista de mão cheia e membro da Academia Sergipana de Letras. Viúvo, João Oliva deixa 11 filhos, genros, noras, netos e bisnetos. A família ainda não informou onde o corpo será velado, o horário e local do sepultamento. Descanse em paz, amigo!

