Instituto Canto Vivo realiza Feira de Adoção neste sábado em Aracaju

03/07/19 - 09:05:12

No evento também haverá trocas de ração por mudas

O Instituto Canto Vivo realiza, neste sábado, 6 de julho, a Feira de Adoção e Trocas. O evento acontece das 9h às 17h no estacionamento do Home Center Ferreira Costa, em Aracaju. No evento, filhotes de cães e gatos resgatados e castrados estarão disponíveis para adoção em busca de um lar.

Também serão trocadas mudas da mata atlântica por 1kg de alimento para cães ou gatos. Toda a ração arrecadada será destinada a instituições e projetos que lutam pela causa animal.

A Feira de Adoção e Trocas conta com o apoio do Ferreira Costa, do Pet Shop Petville e da Clínica Veterinária Canto Animal. Este último, um projeto do Canto Vivo, que terá como objetivo atender cães e gatos da população de baixa renda do bairro Santa Maria e adjacências, ofertando serviços como castração e vermifugação, além de primeiros socorros e procedimentos cirúrgicos simples.

Para mais informações sobre a clínica e saber como ajudar, entre em contato através do Instagram ou Facebook @clinicacantoanimal.

Por Jéssica França