A banda Jamaica Heritage resgata cultura do Reggae em Sergipe

03/07/19 - 13:34:21

se apresenta no próximo dia 13 em Aracaju

A Radics Produções apresenta no próximo dia 13 de Julho, a partir das 23h no Capitão Cook, Tributo a Desarie – com a Banda Jamaica Heritage. O show traz grandes novidades, e retoma as origens do reggae com grandes sucessos repaginados. O músico e empresário Natan Almeida diz que esse é o primeiro de uma série de shows que estão por vir, visando a retomada da música afro em Sergipe.

“Traremos em setembro a banda carioca de expressão mundial, Ponto de Equilíbrio e o show da Heritage, vem abrir essa temporada de reggae music”. Ele explica que uma série de eventos estão programados para atender aos anseios do público que curte reggae e surf music.

“Estamos no Nordeste, praticamente temos sol o ano inteiro então a proposta do reggae casa com o clima e pretende o resgate da cultura negra”, concluiu o músico.

Fonte e foto assessoria