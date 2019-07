Memória Viva da Medicina Sergipana é lançada com sucesso na capital

03/07/19 - 14:47:57

A Sociedade Médica de Sergipe (Somese) lançou no último dia 27 de junho, o Projeto Memória Viva da Medicina Sergipana, um documentário que conta a história de vida e profissional de 30 médicos sergipanos com sua legitimidade e protagonismo peculiares que tem o objetivo de preservar e disponibilizar um acervo histórico e cultural da área médica no Museu da Gente Sergipana.

O projeto contempla a necessidade de tornar acessíveis essas memórias, através de vídeos, fotos e textos, disponibilizados em meio físico e virtual, fazendo uma justa homenagem em vida a cada profissional, para que futuras gerações de médicos conheçam o trabalho desenvolvido em sua determinada área e o que conseguiram fazer pela medicina.

De acordo com o professor e presidente da Somese, Dr. José Aderval Aragão, esse projeto demonstra uma grandiosidade para a história da medicina sergipana. “A atual gestão da Somese percebeu a importância de homenagear e registrar os profissionais ainda em vida para que cada história inspire as novas gerações e os futuros médicos”, enfatizou Dr. Aderval.

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores (Sobrames) e membro da Comissão do Acervo, Dr. Lúcio Prado, a obra reúne um grupo de médicos que construíram uma história na medicina sergipana. “No momento da gravação, o entrevistado coloca as suas manifestações e conta sua história e um grupo de entrevistadores médicos fazem as interlocuções para que se possa seguir uma linha cronológica e, dessa forma, montamos todo o Acervo”, pontuou Dr. Lúcio.

Para o médico oncologista e hematologista, Dr. José Geraldo Dantas Bezerra, um dos 30 médicos homenageados, recebe com muita honra a homenagem. “É com uma satisfação muito grande que estou aqui hoje porque, afinal de contas, é um reconhecimento de um trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 40 anos em Sergipe”, agradeceu Dr. Geraldo.

Outra homenageada, a ginecologista e obstetra, Drª. Ildete Soares Caldas, enaltece o lançamento da obra que batiza de memorável. “Vamos deixar para as gerações futuras a história desses médicos que lutaram pela profissão e que se dedicaram à vida profissional. Os nossos descendentes terão uma coisa viva da nossa história”, concluiu.

Homenagem Póstuma

No obra, a Somese, também prestou uma homenagem póstuma aos médicos Cleovansóstenes Pereira de Aguiar, Hugo Bezerra Gurgel, Hyder Bezerra Gurgel, Alexandre Gomes de Menezes Neto e José Augusto Soares Barreto que, infelizmente, por motivos maiores não participaram das gravações e não tiveram seus depoimentos registrados, mas fica na memória o legado e o reconhecimento deixados por esses profissionais que tanto se dedicaram à medicina sergipana em suas respectivas áreas de atuação e que farão parte da história do Estado.

Lista dos 30 Médicos homenageados:

Antônio Leite Cruz

Cleômenes Reis de Almeida Barretto

Dalmo Machado Melo

Delso Bringel Calheiros

Dietrich Wilhelm Todt

Djenal Gonçalves Soares

Eduardo Antônio Conde Garcia

Everton de Oliveira

Fedro Menezes Portugal

Francisco Guimarães Rollemberg

Francisco Prado Reis

Gilson Soares Feitosa

Hélio Araújo Oliveira

Ildete Soares Caldas

Iracema Barbosa Carneiro Leão

Jacy Meirelles Carvalho

José Abud

José Alves da Silveira

José Geraldo Dantas Bezerra

José Hamilton Maciel Silva

José Teles de Mendonça

Magali Dias Carvalho

Marcos Teles de Melo

Melício Rezende Machado

Raulino Galrão Lima

Reges Almeida Meira

Rosa Maria Sampaio Vilanova de Carvalho

Sinval Andrade dos Santos

Vollmer Bomfim

Zulmira Freire Rezende

Foto: Aragão Studio e Matéria Ascom

Por Maraisa Figueiredo