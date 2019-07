MORRE O JORNALISTA JOÃO OLIVA, AOS 97 ANOS; ENTERRO SERÁ NESTA QUARTA

03/07/19 - 08:09:30

Morreu no inicio da manhã desta quarta-feira (03) o jornalista e escritor sergipano João Oliva, aos 97 anos.

As informações passadas pelos filhos são de que João Oliva sentiu uma forte dor na noite da terça-feira (02), foi hospitalizado e por volta das 5 horas de hoje a equipe médica constatou a sua morte.

O corpo será velado em um velatório na rua Itaporanga D´Ajuda, em Aracaju. O sepultamento está previsto para as 17 horas desta quarta-feira (03), no cemitério do município de Riachão do Dantas, onde o jornalista nasceu, em 1922.

João Oliva deixa 11 filhos, netos e bisnetos.