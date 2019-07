MPE notifica Palhaço Soneca e a Câmara de Aracaju para explicar sobre o afastamento

03/07/19 - 12:45:51

O Ministério Público de Sergipe por intermédio da 7ª promotoria de Justiça do Patrimônio Público instaurou nesta quarta-feira (03), um procedimento para apurar a conduta do vereador, Alexsandro da Conceição, o “Palhaço Soneca” como é conhecido. A abertura do procedimento se baseou em notícias jornalísticas veiculadas na imprensa no último final de semana onde foram expostas várias fotos do vereador no local do evento.

De acordo com as informações, o vereador, apesar de se encontrar licenciado das atividades parlamentares por motivos de saúde, foi flagrado nas redes sociais participando da Festa do Mastro, realizada na última semana de junho do ano corrente, na cidade de Capela/SE.

De acordo com a Promotoria, o procedimento visa angariar informações acerca do ocorrido e verificar a existência de elementos para instauração de Inquérito Civil.

O MP oficiou a Câmara de Vereadores do Município de Aracaju, para que, no prazo de 10 dias úteis, encaminhe o procedimento administrativo que culminou com o afastamento do vereador e apresente manifestação sobre os fatos, por escrito.

Além disso, determinou a notificação do “Palhaço Soneca”, para que se manifeste, por escrito, acerca do fatos noticiados, bem como apresente prova material do que for alegado.

Foto redes sociais