Ocupação da rede hoteleira nos finais de semana do Forró Caju superou expectativas

03/07/19 - 05:08:08

Maior festejo junino da capital sergipana, o edição do Forró Caju 2019, realizado pela Prefeitura de Aracaju, com patrocínio do Ministério do Turismo, foi sucesso de público e atraiu à cidade turistas de diversos estados brasileiros. Esse deslocamento de visitantes, movimentou e aqueceu diversos setores da economia local, como os estabelecimentos hoteleiros, cuja taxa de ocupação chegou a 100% em vários deles.

No Hotel Sesc Atalaia, por exemplo, todos os 60 leitos estiveram ocupados durante os quatro dias de Forró Caju, evento realizado nos dias 23 e 24, e 28 e 29 de junho. Nesse período, 160 turistas se hospedaram nesse estabelecimento hoteleiro, muitos dos quais, convidados a conhecer pontos da cidade, demonstraram satisfação com a recepção dos aracajuanos e com a limpeza e organização dos espaços públicos.

“Durante a estada dos turistas, o Hotel Sesc Atalaia realizou uma caminhada com os hóspedes pelo calçadão da Orla da Atalaia e eles ficaram encantados com a limpeza e com a organização da cidade”, afirma o gerente do Hotel, Antônio Almeida. “O Forró Caju é um evento que não pode deixar de existir nunca, pois é um dos diferenciais de Aracaju e certeza da presença de turistas aqui na capital”, completou o gestor, destacando que a demanda este ano foi superior que a do ano anterior.

Localizado também na Orla da Atalaia, o Simas Praia Hotel chegou próximo de esgotar a oferta de leitos durante os finais de semana do Forró Caju. “A nossa ocupação, no período junino, ocorreu conforme o esperado e tivemos uma ocupação em torno de 98%. Recebemos gente da Bahia, e pessoas vindas do Sudeste e do Sul do país que se apaixonaram pela cidade”, destaca o gerente Reginaldo Silva. “Os turistas gostaram muito da cidade, apreciaram a programação do Forró Caju e percebe-se que eles gostam de frequentar nossa capital”, completa.

“Visitei vários eventos na cidade neste período junino e vi uma grande movimentação de turistas na Orla da Atalaia, gente saindo de hotéis e se dirigindo aos bares e restaurantes da região. Acredito que a ocupação na rede hoteleira surpreendeu positivamente”, destacou o secretário municipal da Indústria, Comércio e Turismo, Marlysson Magalhães.

Foto Ale Alcântara

Da assessoria