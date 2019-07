Órfãos da Terra- Camila se une a Cibele e Benjamin para descobrir segredo de Paul. O trio une os pontos e conclui que Basma e Paul devem estar ajudando Dalila a se vingar de Laila

Ela conta, por exemplo, sobre o dia que Paul chegou no hotel com o carro todo amassado, exatamente no mesmo dia do acidente de Elias(Marco Ricca) e Helena (Carol Castro). Além disso, ela também ficou desconfiada da relação de Paul e Robson (Alex Morenno).

“Meu pai jogou com o Robson, gerente do hotel, no cassino do Paul. E perdeu. Logo depois ele apanhou na rua, vandalizaram a loja, e o Robson pegou o Arturzinho! O Paul conhecia o Robson. Será que ele é um bandido mesmo, desses da pesada, que quer ferrar nossa família?”, se questiona.

“Os dois devem trabalhar pra filha do Aziz Abdallah! É isso! A Basma e o Paul tão ajudando a tal Dalila a se vingar da Laila e do Jamil.”

Almeidinha (Danton Mello) está em casa com Zuleika (Emanuelle Araújo) quando os dois começam a falar sobre o comportamento patético de Norberto (Guilherme Fontes) na noite anterior. O casal ficou horrorizado com o escândalo do empresário diante do namoro de Teresa com Jean.