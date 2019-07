POLÍCIA CIVIL IDENTIFICA OS DOIS AUTORES DE ROUBO DE R$ 170 MIL EM ARACAJU

03/07/19 - 10:45:59

A Polícia Civil, por meio do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (Depatri), detalhou, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira, 3, as investigações que chegaram a autoria do roubo a representantes de uma construtira, em um posto de combustíveis na avenida Beira Mar, ocorrido no dia 15 de maio. Os autores foram identificados como Ferdinando Nolasco do Nascimento, de 35 anos, e Diego Dantas Viana Souza, 23.

Segundo a delegada Juliana Alcoforado, os policiais chegaram as identidades dos dois homens envolvidos no roubo nos primeiros dias de investigação, ambos são ex-presidiários e continuam foragidos. Ainda segundo a delegada, os suspeitos também estão envolvidos em outros crimes semelhantes. Os funcionários tinham acabado de sacar R$ 170 mil em dinheiro para fazer os pagamentos dos salários dos funcionários da empresa, quando foram surpreendidos pela dupla.

A delegada pede o apoio da população para que a Polícia chegue até os suspeitos do assalto. “Fizemos um retrospecto do que eles executaram no dia do crime e conseguimos obter imagens deles antes que o roubo fosse executado e a partir dai não houve dúvidas que se trata deles dois, divulgamos essas imagens e pedimos à população que nos ajude a reconhecê-los”, explicou.

Ainda segundo as investigações, os suspeitos já tinham passagens pela polícia, sendo que Ferdinando Nolasco por roubos, e Diego Viana por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações tiveram o apoio da Divisão de Inteligência (Dipol) e do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur).

Informações que levem até os suspeitos devem ser repassadas através do Disque Denúncia 181. O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP