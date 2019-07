Quem imaginaria Edvaldo no PSB?

Pode parecer brincadeira, mas um dos partidos que o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, gostaria de se filiar, nessa sua provável saída do PCdoB, seria o PSB. Faz elogios à linha partidária nacional e lembra que Eduardo Campos tinha projeto para mudar o País. Em Sergipe essa vontade não se realizará. Desde 2016 que PSB – sob o comando dos Valadares – jamais aceitaria ter o prefeito de Aracaju em seus quadros, em razão de desalinho político… e ideológico.

O rumo de Edvaldo Nogueira deve ser mesmo o PDT. Apesar da discrição em torno dessa provável [quase certa] filiação, o prefeito já conversou oito vezes por telefone com o presidente nacional da sigla, Carlos Lupi. A última ocorreu segunda-feira, para avisar que não estaria em Brasília hoje e marcar um novo encontro na próxima semana. As conversam andam e o trabalhismo será mesmo o caminho que Edvaldo vislumbra para seguir um novo rumo político.

No decorrer deste mês é possível que Edvaldo Nogueira tenha outras conversas com membros do PDT. Um deles é o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio Rodrigues, que é quem mais o incentiva a filiar-se à legenda. Também vai procurar o ex-ministro Ciro Gomes para um contato mais direto sobre a possível transferência. O último passo será um encontro com a Direção Nacional do PCdoB, da qual participa e integra a legenda há 38 anos. Fará um ‘périplo’ para fechar a sua decisão de trocar de partido.

Edvaldo não tem pressa para a transição, porque não se trata de uma sangria desatada. Também não está pensando em mudança para iniciar qualquer tipo de campanha eleitoral. Não pensa nisso no momento. O prefeito deseja uma sigla que permaneça nela por 30 anos. Por isso analisa bem a sua mudança partidária, já que não é de viver pulando de uma sigla para outra a qualquer tipo de um primeiro contratempo.

Edvaldo Nogueira está disposto a sair do PCdoB, onde se encontra há 38 anos e foi um dos seus fundadores em Sergipe. Acha que encerrou um ciclo no partido e deseja iniciar um novo tempo em uma outra legenda. Pensa realmente no PDT, mas não nega que levará “o PCdoB no coração”.

Ministro chega a Aracaju

Ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, desembarca hoje à noite em Aracaju a participa amanhã do “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”.

*** Bento desembarca ao lado do deputado federal Laércio Oliveira (PP), que lhe oferece um jantar de recepção hoje mesmo.

*** Participam do jantar o governador Belivaldo Chagas, alguns secretários, políticos e empresários.

Sem hora para sair

O governador Belivaldo Chagas chegou ontem para o expediente à tarde dirigindo o seu carro próprio e acenou que não teria hora para deixar o Palácio dos Despachos.

Belivaldo teve reuniões importantes que foram até tarde.

Clima no Turismo

Segundo um servidor, o clima na Secretaria de Turismo, ontem, era de despedida, embora nada tenha sido anunciado oficialmente.

*** Há possibilidade de indicação do novo nome com um tempero político e a sisudez de segmentos do trade.

*** – Seria assim uma indicação híbrida, brincou o servidor.

Blog do senador Valadares

O ex-senador Valadares (PSB) manteve-se em retiro político por alguns dias, mas agora, depois da criação do seu blog, está atuante e aponta os canhões para o governador Belivaldo Chagas, em tom crítico, mas moderado.

*** Ontem, em seu blog, Valadares insistiu na tecla dos 15 meses de mandato e faz análise áspera da dimensão de “um ano e três meses de Governo”.

Prefere adotar o silêncio

O governador Belivaldo Chagas não deseja polemizar com o ex-senador. Sabe que dele terá sempre oposição. Segundo uma fonte do Governo, o senador quer abrir confronto, mas admitiu que “o povo foi quem decidiu por seu silêncio”.

*** Segundo a mesma fonte, “o governador tem coisas mais importantes a tratar”.

Prepara o seu retorno

O ex-senador Valadares, entretanto, não está parado. Faz política para fortalecer o seu partido e sinaliza que pode disputar a Prefeitura de Simão Dias em 2020.

*** Está preparando um candidato, mas se perceber que não terá sucesso, ele mesmo estará à frente da chapa que prepara.

O Palhaço e o Mastro

O vereador Palhaço Soneca (Cidadania), de licença para tratamento de saúde, foi flagrado se ‘estraçalhando’ em meio à multidão na festa do mastro, animada por Bell Marques.

*** Agora deve justifica como se recupera de uma cirurgia em festa de São Pedro, com o dinheiro do povo.

Bem mais cuidado

O flagrante do vereador Palhaço Soneca, de ‘licença para tratamento de saúde em festa agitada’, serve para que os homens públicos fiquem sempre atentos sobre o que fazem.

*** Próximo a eles há sempre alguém com um celular pronto, para fotografá-los e publicar suas fotos nos grupos sociais.

Sessão até meia-noite

Deputados estaduais de Sergipe ficaram até meia-noite para concluir a votação da LDO nas comissões e durante o processo de aprovação. Houve debates acirrados sobre as chamadas emendas impositivas.

*** Esses debates, segundo o deputado Capitão Samuel, foram “técnicos, convincentes, com o Governo agindo, tudo igual como acontece em Brasília”.

*** Nas comissões deu empate de 4 a 4, com desempate da presidente, deputada Diná Almeida. Em plenário, passou por unanimidade.

Conversa na Barra

O ex-governador Jackson Barreto (MDB) teve conversa com o vice-prefeito da Barra dos Coqueiros, Alysson Souza, que será o candidato do partido a prefeito em 2020.

*** Jackson saiu muito satisfeito do papo e sugeriu que conversassem com maior frequência.

*** Jackson avisou a Alysson que é presidente do Diretório Municipal de Aracaju, mas que o Diretório Estadual aprova o seu nome, que sempre foi bem votado na Barra.

Situação delicada do tema

O deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) diz que quer votar favorável à reforma da Previdência, “mas preciso ver como ficarão alguns pontos ainda”.

*** Segundo ele, o governador Belivaldo Chagas deixou claro que Sergipe precisa da reforma, mas entende a situação delicada do tema.

*** Mitidieri acha “importantíssimo à inclusão dos Estados e municípios”.

Sobre debate com Moro

Fábio Mitidieri acha que o ex-juiz Sérgio Moro, que foi ouvido ontem pela Câmara, deve explicações sobre o conteúdo dos áudios vazados.

*** – A Câmara fez seu papel de ouvi-lo e houve discussões dentro de um debate natural entre Governo e oposição, disse.

Trabalho de André Moura

Com 25 dias como secretário chefe do escritório do Rio de Janeiro em Brasília, o ex-deputado André Moura (PSC) já liberou recursos que somam R$ 75 milhões para o Estado.

*** Sexta-feira, quando completa um mês no cargo, André libera mais quase R$ 50 milhões o que somará um total de R$ 120 milhões para o Rio de Janeiro.

Novos voos da Latam

Ainda através de um trabalho de André Moura junto ao Ministério dos Transportes, já conseguiu mais novos 60 voos da Latam para o Rio de Janeiro e de lá para outros Estados e países.

*** Nesse momento de crise o turismo avança no Rio, através de uma Secretaria que tem à frente profissionais de alto nível.

Viagem a Belo Horizonte

Muita gente viajou ontem cedo de Aracaju para Belo Horizonte, a fim de assistir o jogo das seleções Brasil e Argentina.

*** O ex-deputado Valadares Filho (PSB) deixou conversas políticas em Sergipe para torcer pelo Brasil em Minas.

Magistratura do Afeto

Profissional da área de marketing político, o jornalista Davi Leite expõe em seu zap a sua irreverência. Ontem ele postou: “confesso, essa tal de Magistratura do Afeto é coisa bem brasileira”.

*** E mais: “Viva Sérgio Moro, o herói Macucunaímico… #SantaCaraDePau.”

Deu nas redes sociais

///Conta no exterior – Segundo Veja, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), presidente nacional do seu partido, questionou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, ontem, sobre suas relações com o advogado trabalhista Carlos Zucolotto, a quem o doleiro Rodrigo Tacla Duran, denunciado na Lava Jato, atribui suposto contato para intermediar sua delação.

*** “Sua esposa teve escritório com Carlos Zucolotto? Sim ou não? O senhor ou a esposa tiveram ou têm conta no exterior? O senhor já fez viagem ao exterior acompanhado do advogado Zucolotto? Ele já fez pagamentos em favor do senhor nessas viagens?”, indagou a petista, na audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

*** “Em relação às contas no exterior, isso é maluquice”, afirmou Moro, que disse “repudiar” a pergunta sobre Zucolotto. “Não sou eu que sou investigado por corrupção”. Gleisi é um dos parlamentares alvo da Lava Jato que compareceram à CCJ para questionar o ex-juiz da maior operação já deflagrada no país contra a corrupção.

///Nulidade do processo – Indagado sobre nulidades em processos envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro afirmou: “É de se perguntar, realmente, quem defende então Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Renato Duque, todos esses inocentes que teriam sido condenados segundo esse site de notícias (The Intercept Brasil)”.

*** “Sobre anulação de casos do ex-presidente, nós precisamos de defensores então dessas pessoas para defender que elas sejam imediatamente colocadas em liberdade, já que foram condenados pelos malvados procuradores da Operação Lava Jato, os desonestos policiais e o juiz parcial”, ironizou.

///Sem destaques – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) disse ontem que partidos ainda negociam com o PSL, sigla do presidente Bolsonaro, para que os deputados não apresentem destaques ao voto do relator da Previdência na comissão, o que poderia atrasar o cronograma de votação da matéria.

*** Os deputados da sigla pedem regras melhores para policiais. Mais de 20 deputados da bancada do PSL são ligados à área da segurança pública, entre eles delegados, coronéis e majores. Segundo Maia, as demandas apresentadas dizem respeito à Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal e tratam de regras mais brandas para estes setores.

Um bom bate papo

Hiberna ou não – Amanhã a direção do Instituto Marcelo Déda tem reunião para analisar a sua hibernação ou não. Questão é escassez de recursos.

Apoio de amigos – O advogado Pedrinho Barreto surpreendeu com o anuncio de sua candidatura a prefeito de Aracaju, com apoio de amigos.

Falta de Neymar? – Nos grupos sociais a pergunta era se alguém estava sentindo falta de Neymar na seleção. Não houve respostas.

Novo ciclo – O Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe. que se realiza amanhã, pode ser a abertura de um novo ciclo no Estado.

Duas peças – Rogério Carvalho faz doação de duas peças de artista sergipano ao Museu do Senado. As duas obras eram de Beto Pezão.

Espaço no PSC – O deputado Gilmar Carvalho não tem mais espaço no PSC para disputar a Prefeitura de Aracaju no próximo ano. Pode ir por outro partido.

Exibir vontade – A senadora Maria do Carmo (DEM) começa a exibir vontade de disputar a reeleição em 2022, embora evite falar sobre o assunto.

Maluquês dos filhotes – Os militares demonstram que estão começando a cismar com Jair Bolsonaro, pela maluquês dos seus filhotes ameaçando generais.

Tiririca presidente – Graças apareceu um político serio para disputar a Presidência da República: Tiririca. Ele retorna em 2022 para ser candidato a presidente.