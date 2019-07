Ressaca do São João reúne Nanã Trio e Bob Lelis no Vila Izaura, neste sábado

03/07/19 - 04:50:07

Junho terminou, mas ainda tem forró. Nanã Trio e Bob Lelis resolveram se unir novamente para uma animada Ressaca do São João. O evento acontece neste sábado, 06 de julho, das 18h às 22h, no Vila Izaura, restaurante capitaneado pelo Chef Marcelo Brito na região da Atalaia (próximo ao Cond. Estrela do Mar). O grupo realizou, no último, dia 15, uma prestigiada celebração a Santo Antônio e resolveu repetir a dose, para se despedir da melhor forma do ciclo junino 2019.

Glória Costa, uma das vocalistas do Nanã Trio, conta que o evento vem para fechar com chave de ouro uma sequência de shows realizados pelo grupo ao longo do mês. Os dois últimos aconteceram nos palcos do Forrócaju (24) e do Arraiá do Povo (26). Explosivas e apaixonadas, as apresentações não deixaram dúvida sobre o amor das três cantoras pela tradição do forró.

“Cantar um repertório com músicas tão nossas é muito bom, é divertido e verdadeiro. Há um envolvimento afetivo entre a gente e o forró. O São João é algo que experimentamos desde crianças, vendo nossos pais, nossos avós, à beira da fogueira. Estar envolvidas nesse contexto é muito importante pra nós. Conhecemos outros artistas e pessoas que carregam o mesmo amor por essa tradição, compartilhamos com eles nossa alegria e, principalmente, nossa música. Agora é hora de estender um pouquinho mais esse momento. Por isso, resolvemos fazer uma grande Ressaca, pra sentir esse gostinho ainda mais”, disse Gloria.

Juntamente com Rebecca, Lygia e Glória, sobe ao palco Iguassu Cândido – mais conhecido como Bob Lelis. Com sua irreverente Rural do Forró, ele busca fazer com que o estilo não seja atrelado apenas ao período da festas juninas. “A Rural do Forró é um projeto que acabou virando um movimento cultural. Por isso, são o público e os artistas que dão vida e beleza ao projeto. Enquanto estivermos juntos, seremos cada vez mais fortes. Vamos animar essa Ressaca e seguir com a Rural, espalhando a nossa cultura e o nosso forró mundo afora, durante o ano todo”, afirma o artista.

Os ingressos para o evento estão sendo vendidos [pelo preço de R$ 30] na Livraria Escariz do Shopping Jardins, na 4Live Academia e no próprio Vila Izaura, que segundo o Chef Marcelo Brito, preparou um cardápio especial para a Ressaca do São João – além das delícias já tradicionalmente vendidas na casa. O Vila Izaura fica na Rua François Hoald, nº 700, Atalaia. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (79) 99128-9952 ou dos perfis do Instagram @nana.trio e @bob_lelis_oficial.

Foto Nanã Trio – Pritty Reis

Por Rebecca Melo