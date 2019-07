SAMUEL: “LOBO EM PEDE DE CORDEIRO DEFENDE APENAS INTERESSES PESSOAIS”

03/07/19 - 09:58:38

O deputado capitão Samuel Barreto usou as redes sociais para fazer um desabafo, afirmando que há pessoas que estão tentando desqualificar o seu trabalho. “Os mesmos da última campanha política, que nunca conquistaram nada para tropa, continuam sua luta para destruir as conquistas da família militar, na tentativa de destruir a relação do Capitão Samuel com a tropa”.

Segundo o deputado, “eles já conseguiram reduzir valor da Retae e apesar de nunca conquistaram nada, agora vivem de fazer vídeos sem assumir a autoria, como sempre, fazendo com esculhambação e mentiras”.

Ao final, Samuel Barreto diz que “espero que a tropa possa refletir o que está ganhando com esta postura destas “pessoas. Só estão destruindo e prejudicando as lutas de agora e trazendo perdas para a tropa, mais nada … Não ficarei calado e espero que tropa comece a verbalizar e refletir sobre o tema. Vejo gente pregando a união de público, já nos bastidores trabalha para desunir ainda mais, fazendo vídeos e postagem que não constroem, nada de avanços, apenas interesses pessoais. Lobo em pele de cordeiro”, afirmou capitão Samuel.