Servidora conta como os serviços do Ipesaúde fazem parte da sua vida ao longo dos anos

03/07/19 - 17:00:19

O relato da servidora reforça o objetivo do governo do Estado, através do Ipesaúde, de proporcionar aos beneficiários um acolhimento cada vez mais fortalecido, por meio das unidades próprias na capital e interior, assistência odontológica sem custo adicional, marcação de consultas e exames diretamente nas clínicas, urgência e emergência 24 horas, setores de pediatria, saúde mental, reabilitação e endocrinologia, perícia e ouvidoria

Professora da rede estadual, Maria Carneiro de Almeida Cunha, tem 62 anos e há 40 é beneficiária do Ipesaúde. Utilizando os serviços da autarquia ao logo desse tempo, ela conta como continua sendo a experiência. “Posso dizer que o sentimento é de orgulho por acompanhar o crescimento, além de ser muito gratificante poder contar com assistência de qualidade e atendimento nas mais diversas especialidades”, disse.

O relato da servidora reforça o objetivo do governo do Estado, através do Ipesaúde, de proporcionar aos beneficiários um acolhimento cada vez mais fortalecido, por meio das unidades próprias na capital e interior, assistência odontológica sem custo adicional, marcação de consultas e exames diretamente nas clínicas, urgência e emergência 24 horas, setores de pediatria, saúde mental, reabilitação e endocrinologia, perícia e ouvidoria. Serviços que a beneficiária Maria Carneiro afirma conhecer de perto.

“Já passei por muitos atendimentos e tenho percebido as gratas mudanças, como o local do Centro Odontológico e mais recentemente a unidade de urgência, que me deixou muito encantada. Mas minha relação com o Ipesaúde vai além das consultas de rotina. No nascimento das minhas filhas, Patrícia, Ana Luiza e Leilane, momentos de maior alegria na minha vida, pude ter total assistência e isso será algo que jamais esquecerei. De lá pra cá, segui buscando o que tivesse de melhor pra minha família e em relação a serviços do Ipesaúde, elas tiveram com toda certeza”, conta.

De acordo com a professora, além das filhas, o marido também utilizou os serviços do Ipesaúde, como a realização de procedimentos cirúrgicos que foram primordiais. Já as filhas, que foram dependentes até atingirem a idade estabelecida para a modalidade, atualmente são servidoras e estão retornando ao Ipesaúde, com a certeza de que continuarão sendo assistidas por uma equipe pronta para oferecer suporte diante de qualquer eventualidade.

A professora Maria Carneiro finalizou seu relato ressaltando que seguirá acompanhando e torcendo pelos avanços da autarquia. “Fazer parte do Ipesaúde é ter a certeza de que estamos cuidando bem da gente e das pessoas que amamos. Nós precisamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance e, acima de tudo, aproveitar o que está sendo disponibilizado. Agradeço muito a todos do Ipesaúde que nos tratam tão bem. Posso dizer, por experiência própria, que temos uma grande oportunidade enquanto beneficiários por tudo que nos é disponibilizado”, completou.

Fonte e foto assessoria