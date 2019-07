SIMPOL/SE PARTICIPA DE REUNIÃO COM LÍDERES DO GOVERNO NA CÂMARA

03/07/19 - 23:01:56

Neste momento, o diretor jurídico do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) e vice-presidente da Federação Interestadual dos Policiais Civis do Nordeste, Ênio Nascimento, participa de uma reunião em Brasília/DF com o deputado federal major Victor Hugo (PSL/GO), líder do governo na Câmara Federal.

O objetivo da reunião é lutar para que a Comissão Especial da Reforma da Previdência aprove a PEC 06/2019 de maneira que não prejudique direitos dos profissionais de Segurança Pública de todo o país, incluindo os policiais civis.

O Sinpol/SE permanece atento ao debate para aprovação dos destaques que contemplam a categoria policial civil ao longo da noite desta quarta-feira, 03.

SinpolNotícias