TRIBUNAL DE JUSTIÇA PODE DECIDIR NESTA QUARTA SOBRE A VOLTA DE FLÁVIO CONCEIÇÃO

03/07/19 - 08:50:55

O conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Flávio Conceição, poder retornar nesta quinta-feira (04) à corte, segundo informações passadas pelo advogado Fabiano Feitosa que faz a defesa. Fabiano Feitosa disse na manhã desta quarta-feira (03) que o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJ/SE) pode decidir pela volta do conselheiro até a quinta.

Com a decisão do TJ pelo retorno, o Tribunal de Contas terá que decidir quem perderá o cargo para que Flávio retorne. Até o momento, o que se comenta é que dois nomes estariam sendo citados como possíveis a deixar a Corte estariam Clóvis Barbosa e Angélica Guimarães.

A decisão sobre quem perderia o cargo deve ser tomada pelo Pleno do Tribunal de Contas do Estado, pode ocorrer nesta quinta-feira.

As informações são do radialista Eron Ribeiro, no programa Impacto, de Gilmar Carvalho