Verão 90- Lidiane confessa a Manu o que fez no passado: ‘Achei que era o melhor’. Ex-Patotinha fica furiosa ao descobrir armação da mãe e vai atrás de João

03/07/19 - 23:23:36

Depois de ser enganado por Vanessa (Camila Queiroz), Quinzinho (Caio Paduan) vai atrás de Dandara (Dandara Mariana) para pedir uma nova chance. Já Lidiane (Claudia Raia) confessa a Manu (Isabelle Drummond) o que fez no passado e a ex-Patotinha se reaproxima de João (Rafael Vitti).

Depois de passar pelo maior vexame durante seu casamento com Vanessa, Quinzinho vai se arrepender de todas as mancadas que deu com Dandara. Disposto a pedir perdão e um nova chance, o playboy vai ao encontro da ex.