A terra do gás

04/07/19 - 08:19:00

O mundo está de olho no grande volume de gás a ser produzido em Sergipe nos próximos cinco anos. Para se ter uma ideia do que isso significa, o estado deve movimentar 40 milhões de m³ por dia de gás, equivalentes a quatro vezes a capacidade de consumo de todo o Nordeste. Para discutir essa nova fronteira econômica, governos federal e estadual, Petrobras e empresários do setor participam, hoje e amanhã, do Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe. E o governo sergipano não se cansa de comemorar o fato de o estado ter sido contemplado pela natureza com tão volumosa jazida de gás natural. O impacto econômico dessas importantes descobertas feitas pela Petrobras equivale ao primeiro campo de petróleo explorado na costa sergipana.

Fica pra depois

E o Tribunal de Contas de Sergipe suspendeu o julgamento para definir quem perderá o cargo se o conselheiro de pijama Flávio Conceição for desaposentado. O recurso em questão questiona se o retorno de Flávio “desempregará” Clóvis Barbosa ou Angélica Guimarães. Conceição foi aposentado na marra, após ter sido condenado sob a acusação de ter metido a mão grande em recursos públicos. Inicialmente marcado para hoje, o julgamento foi adiado porque a informação sobre ele vazou na imprensa. Oxente, e era pra ocorrer na surdina? Misericórdia!

Na terrinha

Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste estarão em Aracaju no próximo mês. Vêm discutir a famigerada Reforma da Previdência, o Pacto Federativo, o Marco Regulatório de Saneamento e a Criação de Fundos Municipais para os Idosos. Além dos presidentes dos legislativos, deputados estaduais nordestinos também darão com os costados aqui na terrinha. Sejam bem vindos!

Grana garantida

A Caixa Econômica Federal vai emprestar R$ 19 milhões à Prefeitura de Aracaju. A grana será usada na melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial do município. Após a formalização do empréstimo, o prefeito Edvaldo Nogueira (PCdoB) disse que a população será a grande beneficiada, pois poderá acessar os serviços da prefeitura com maior facilidade. Então, tá!

Ajustando a pauta

A bancada federal de Sergipe se reuniu, ontem, para discutir as emendas a serem apresentadas ao Orçamento da União. Ficou definido que entre as prioridades devem constar a liberação de verbas para a duplicação das rodovias federais 101 e 235 e para infraestrutura da educação básica. Após o encontro, o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) se disse satisfeito pelo fato de os nossos congressistas terem preocupações semelhantes. Ah, bom!

Batendo perna

E o deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) não gostou de ler na imprensa que ele faltou, ontem, ao trabalho da Câmara. O moço explicou que gazeou o expediente porque foi a São Paulo visitar o pai Carlos Augusto Ribeiro, que se recupera de uma cirurgia cardíaca realizada no dia 17 de junho. Pelas redes sociais, Gustinho agradeceu “aos meus adversários por se preocuparem tanto comigo. Rsrsrs”. Bem que o deputado poderia ter visitado o paizão no final de semana, em vez de fazê-lo num dia normal de trabalho da Câmara. Homem, vôte!

Juventude agradece

Quem esteve, ontem, em Aracaju foi Florence Bauer, representante do Unicef no Brasil. Veio discutir sobre os resultados do Selo Unicef, a implantação do Busca Ativa Escolar e do programa Trajetórias de Sucesso Escolar, a política de atendimento socioeducativo, e a prevenção da sífilis congênita e HIV. Após receber Florence, o governador Belivaldo Chagas (PSD) agradeceu a Unicef por contribuir para a melhoria dos indicadores sociais em Sergipe. Certíssimo!

Comes e bebes

Como dizem os coleguinhas colunistas sociais, um jantar no Hotel Radisson reuniu, ontem, a fina flor da política sergipana. O supimpa regabofe visou recepcionar o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele veio participar do simpósio sobre gás natural em Sergipe. Estiveram reunidos em torno da farta mesa o governador Belivaldo Chagas (PSD), o deputado federal Laércio Oliveira (PP), o prefeito da capital, Edvaldo Nogueira (PCdoB), o ex-senador Albano Franco (PSDB), o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode), o capitão dos portos Alessandro Pires Black e tantos outros menos votados. Aff Maria.

Teje presa

A Polícia Federal amanheceu, hoje, prendendo gente em Sergipe. Uma das presas é a líder comunitária Roseane Patrício, acusada de estimular a invasão e venda de terrenos da União. Ligada à Central de Movimentos Populares, a moça foi presa no assentamento Nova Canaã, em Pirambu. Além da prisão de Roseane, os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal. Crendeuspai!

Nas ondas do rádio

A Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado aprovou três projetos sobre radiodifusão em Sergipe. Relatadas pelo senador Rogério Carvalho (PT), as proposituras renova a permissão da rádio Princesa/FM, de Itabaiana, autoriza a rádio UFS atuar em Lagarto, e permite a Associação “Dona Maracatu” instalar uma emissora comunitária em Japaratuba. Legal!

Recorte de jornal

Publicado no jornal Correio de Aracaju, em 13 de dezembro de 1908.

