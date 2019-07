ABERTO PRAZO PARA O ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS DO NOVO FIES

04/07/19 - 16:04:44

Estudantes têm até 31 de agosto para aderir pelo sistema eletrônico

Está aberto o prazo para os estudantes realizarem os procedimentos para aditamento de renovação dos contratos do Novo Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Para isso, basta acessar a página www.sifesweb.caixa.gov.br. O prazo termina em 31 de agosto e vale para contratos assinados desde janeiro de 2018.

Uma das condições para realizar o aditamento é estar com os pagamentos em dia. 128 mil estudantes devem realizar os procedimentos. A não realização do aditamento por três semestres consecutivos pode ocasionar o cancelamento do contrato.

Caso haja necessidade de alterações no contrato, como a troca de fiador, o estudante deve comparecer a uma agência da CAIXA. Nesse caso específico, o estudante deverá comparecer com o novo fiador e apresentar a documentação necessária para assinatura de termo aditivo ao contrato.

Transferências – Os pedidos de suspensão ou encerramento do semestre também já podem ser feitos. Já os estudantes que desejam realizar a transferência de instituição de ensino devem ficar atentos. As solicitações podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (8).

A CAIXA opera com exclusividade o Novo FIES. O programa é destinado aos estudantes que possuem renda de até três salários mínimos e oferece financiamento com juros zero.

Novo Fies – O Novo FIES é um modelo que traz melhorias na gestão do fundo, dando sustentabilidade financeira ao programa a fim de garantir e viabilizar um acesso mais amplo ao ensino superior.

As principais mudanças do Novo FIES, quando comparado ao processo anterior, são a forma de pagamento do curso, que passa a ser mensal em emissão de boleto, a exigência de seguro prestamista (cobertura em caso de falecimento do estudante) e a ausência de carência para pagamento da amortização do contrato.

Estudantes podem fazer o download da cartilha com mais orientações no link http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/fies/Paginas/default.aspx. Já as instituições de Ensino, podem consultar o endereço eletrônico http://www.caixa.gov.br/empresa/instituicoes-ensino-fies/Paginas/default.aspx para mais informações sobre os procedimentos a serem adotados.

Ascom CEF