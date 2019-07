Aracaju recebe, pela primeira vez, Simpósio Latino-americano sobre Cromatografia

04/07/19 - 05:02:05

Pela primeira vez, o Nordeste e Sergipe sediam o Simpósio Latino-americano sobre Cromatografia e Técnicas Relacionadas (Colacro). A 17° edição será realizada entre os dias 14 e 19 de julho na Universidade Tiradentes conjuntamente com o Simpósio Nacional de Cromatografia (SIMCRO 2019), e com o Workshop em Avanços Recentes no Preparo de Amostras (WARPA 2019).

Promovido por um grupo de pesquisadores de diversos países e concentrados na área de cromatografia, o Colacro é realizado a cada dois anos (a versão anterior aconteceu em Lisboa).

A Universidade Tiradentes sediará suas dependências para a realização do evento, que contará com uma infraestrutura moderna e multifuncional para a realização de todos os eventos programados, além de uma área confortável para a exposição de equipamentos.

Na opinião da Química Analítica e Ambiental, professora pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia Industrial- PBI/UNIT, Laiza Canielas Krause, o evento representa o que há de mais moderno na área de Cromatografia. “O evento propõe uma reflexão sobre o desenvolvimento de metodologias cromatográficas associadas a novos equipamentos e suas múltiplas aplicações em áreas de grande relevância social tais como saúde pública, meio ambiente, alimentos, combustíveis e muitas outras”.

Cromatografia

A cromatografia é uma técnica quantitativa e tem por finalidade a identificação de substâncias e de separação-purificação de misturas, usando propriedades como solubilidade, tamanho e massa.

Durante os cinco dias de programação, O Colacro reunirá expoentes de cromatografia, estudantes, professores, pesquisadores e áreas afins, tanto da América Latina, quanto de outros continentes.

A vasta programação conta com as presenças de personalidades na área da Cromatografia a exemplo da colombiana Elena Stashenko, professora na Faculdade de Química da Faculdade de Ciências da Universidade Industrial de Santander (UIS, Bucaramanga, Colômbia), ela é a segunda palestrante da manhã de abertura do Colacro com o tema: Avanços Recentes no GC de Capillaruy e no GC/MS.

Acesse o site para efetivar sua inscrição e obter maiores informações sobre toda a programação. https://www.colacro2019.com/

Da assessoria