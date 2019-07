Bigode solicita melhorias para o conjunto Tamandaré

04/07/19 - 15:58:29

No último sábado, 29 de Junho, o vereador Bigode, 1°Secretário da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Aracaju, esteve no Conjunto Tamandaré, localizado no bairro Santos Dumont. Mesmo com algumas ações que já foram realizadas, a população dentro do programa Jornal da Vida, da FM Jornal, relatou para o parlamentar, alguns problemas existentes na comunidade, como por exemplo, a falta de revitalização na principal praça do conjunto, uma vez que a mesma está abandonado, deixando as pessoas sem uma área de lazer, também foi constatada a falta de pavimentação em algumas ruas do conjunto. Sendo assim, o vereador, solicitou das autoridades competentes da capital sergipana, que tomem as devidas providências, para a realização das obras na localidade.

“Estou aproveitando o recesso da Câmara Municipal de Aracaju, para trabalhar ainda mais, diretamente nos bairros, observando de perto os problemas da população. Com isso, pretendo desenvolver um serviço mais eficaz em benefício das comunidades”, explicou Bigode.

ASCOM / vereador Bigode