BPRP APREENDE ARMA DE FOGO, COLETE BALÍSTICO, DROGAS E BALANÇA PRECISÃO

04/07/19 - 05:21:37

Durante operação de combate ao crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, a polícia militar, por meio do Batalhão de Radiopatrulha efetuou, na tarde desta quarta-feira (03), no Conjunto Taiçoca, a prisão de Anthony Bezerra dos Santos com 3 coletes balísticos, 10 quilos de maconha, aproximadamente meio quilo de cocaína e meio quilo de crack e 5 balanças de precisão e, no Bairro Atalaia, a prisão de Esley Rodrigues Santos com um revólver calibre .32 com 3 munições intactas.

A operação teve início, após amplo levantamento de informações realizado pelos militares do BPRp, que após todo planejamento operacional iniciou a ação de combate ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo.

A primeira ocorrência foi registrada no Conjunto Taiçoca, no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os radiopatrulheiros por meio do levantamento de informações, foram informados de que na Invasão das Vassouras, no Conjunto Taiçoca, um suspeito estava acabado de receber um grande carregamento de entorpecentes.

Com a informação, equipes do Batalhão de Radiopatrulha deslocaram-se até o local e realizaram um cerco na localidade, onde avistaram dois indivíduos empreendendo fuga, saindo de um terreno e subindo nos telhados de diversas residências do conjunto.

Um acompanhamento policial foi realizado e interceptou um dos indivíduos que estavam em fuga e que foi identificado como Anthony Bezerra dos Santos.

No terreno, que servia de esconderijo e de onde Anthony Bezerra dos Santos.fugiu ao notar a presença policial, foi encontrado 3 coletes balísticos, 10 quilos de maconha, aproximadamente meio quilo de cocaína e meio quilo de crack, 5 balanças de precisão e um saco com centenas de pinos para armazenamento de entorpecente.

A segunda ocorrência foi iniciada no Bairro Atalaia, na capital sergipana e finalizada no Conjunto Jardim, em Nossa Senhora do Socorro.

Os militares realizaram através do levantamento de informações, a identificação de um suspeito que compartillhava nas redes sociais fotos portando arma de fogo.

Após identificarem o suspeito, que foi identificado como Esley Rodrigues Santos, os radiopatrulheiros deslocaram-se até o local, onde por meio de uma denúncia, foram informados de que encontrariam-no transitando.

Numa região, conhecida como Vila do Cemitério, Esley Rodrigues dos Santos foi avistado pelos radiopatrulheiros e interceptado.

Durante a abordagem policial, o suspeito ao ver as próprias fotos com a arma, confessou aos policiais, que o revólver calibre .32 estava guardado em sua residência no Conjunto Jardim, em baixo da própria da cama, em seu quarto.

Os militares foram ao local informado e encontram o armamento municiado com 3 munições intactas do mesmo calibre.

Ambos os casos foram conduzidos a Central de Flagrantes onde todas as medidas legais foram adotadas.

Informações e foto sd Oliveira Filho