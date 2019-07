Conhecidas primeiras equipes classificadas para a fase dos 36º Jogos da Primavera

04/07/19 - 13:35:38

A rodada de abertura dos 36º Jogos da Primavera já tem suas primeiras equipes classificadas. As unidades escolares CST (Boquim), EM Alice Oliveira (Frei Paulo), APM Fonseca Lima (São Domingos), CEM (Simão Dias) e EE José Conrado de Araújo (Salgado) são as primeiras equipes do futsal masculino na categoria 12 a 14 anos.

De 15 a 17 anos, as unidades escolares CE Cleonice Fonseca (Boquim), CE Prof. Gentil Tavares da Mota (Frei Paulo), APM Fonseca Lima (São Domingos), EE Fausto Cardoso (Simão Dias) e CE Deputado Joaldo Vieira Barbosa (Salgado) também se classificaram para a fase regional dos Jogos.

As partidas de futsal foram realizadas nas respectivas cidades nesta terça-feira (2). Na cidade de São Domingos aconteceu a disputa que ficou por conta da Associação de Pais e Mestres José Francisco Fonseca Lima, Seninha e CE Emeliano Ribeiro. O time classificado tanto na Categoria A, quanto na Categoria B foi a Associação de Pais e Mestres José Francisco Fonseca Lima, que venceu as duas partidas da categoria A. No primeiro jogo, 6×3 contra o Seninha, e na segunda partida, contra o C.E Emeliano Ribeiro, em jogo bastante disputado, vitória de 3×2 para o Fonseca Lima.

A superintendente especial de Esportes, Mariana Dantas, prestigiou a abertura dos jogos na cidade de São Domingos e ficou entusiasmada com a motivação dos atletas e, principalmente, da torcida presente à quadra poliesportiva Idelgis José dos Santos.

“Essa rodada de abertura está acontecendo em cinco cidades com a participação de escolas das redes públicas e particular. Temos certeza de que a mesma vibração que acontece aqui em São Domingos está acontecendo nas demais quadras e ginásios, porque os alunos estão motivados com a competição, e a torcida tem prestigiado o evento”, comentou Mariana Dantas.

O atleta Caio Renner de Jesus Santos, 17 anos, foi o autor de um dos gols em São Domingos na vitória de 3×2 contra o CE Emeliano Ribeiro e um dos destaques da partida. Caio não escondeu sua satisfação com a vitória e a consequente classificação.

“Nós estávamos confiantes da vitória. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas treinamos bastante e o resultado foi o que se viu na quadra. Conquistamos a classificação e por isso me sinto muito feliz. Agora é nos prepararmos para a próxima fase”, disse Renner.

Outro que manifestou alegria pela vitória foi Lucas Santos, de 12 anos, também do Fonseca Lima. “Sentia que seria difícil superar o adversário. Mas buscamos o resultado e conseguimos. Agora é partir para a outra etapa e buscar a classificação”, comemorou Lucas Santos.

A fase municipal dos 36º Jogos prossegue nesta quarta-feira (3), com jogos nas cidades de Cedro de São João, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora das Dores, Laranjeiras, Siriri, Areia Branca, Ribeirópolis e Itabaiana. Também nesta rodada sairão classificados para a fase regional.

Fonte e foto ASN