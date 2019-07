Controladoria Geral do Município avança na construção do Manual de Auditoria de Aracaju

04/07/19 - 17:00:21

Cumprindo metas do Planejamento Estratégico definido pela Prefeitura de Aracaju, a Controladoria-Geral do Município (CGM) dá prosseguimento às atividades estabelecidas no Projeto 49, que consiste em implantar o Sistema de Controle Interno da Gestão e de Salvaguarda do Interesse Público e Transparência Municipal.

Com essa proposta, nesta quinta-feira, 4, a CGM realizou a primeira reunião coletiva dos agentes setoriais, com foco, especificamente, na meta 49.3, que vem a ser “Instituir Programa de Auditoria, Inspeções e Visitas Técnicas”, no âmbito do Poder Executivo Municipal. Durante a reunião, foram discutidos e apresentados os instrumentos de avaliação elaborados pelos agentes, contando ainda com a participação de todos órgãos e entidades municipais.

Responsável por intermediar o encontro, o diretor do Departamento de Auditoria da CGM, Antônio Álvaro de Carvalho, destacou que, após análise dos formulários, antecipadamente aplicados e respondidos pelos respectivos interessados, a CGM elaborará agora o Plano Anual de Auditoria. “Com isso, vamos aprofundar a análise dos procedimentos internos de cada órgão/entidade e implementar, concomitantemente, um programa de treinamento, a partir do qual será definido um cronograma de atividades para sua execução”, explicou Carvalho.

O chefe de Controle Interno da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), José Olino, afirmou que a Prefeitura de Aracaju avança cada vez mais nos programas e projetos, “com o foco estratégico sempre pautado na reconstrução da qualidade de vida, meta do nosso planejamento estratégico”.

Segundo José Olino, a Emsurb já cumpre a meta estabelecida no Projeto 49 desde o início da atual gestão, “quando instituímos o Controle Interno de acordo com os preceitos legais, mantendo o constante aperfeiçoamento para a qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos”, disse. “É de excelente relevância o trabalho que vem sido desenvolvido pela CGM, aprimorando estratégias gerenciais e de auditoria, para salvaguarda do interesse público, iniciativa que contempla nossa principal meta, que é tornar Aracaju uma cidade mais humana, inteligente e criativa”, completou.

Fonte e foto assessoria