DHPP investigará a morte de empresário Sadi Gitz

04/07/19 - 12:47:29

Na investigação, testemunhas também serão ouvidas para a apuração do caso

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) informa que, logo após o fato que vitimou um empresário na manhã desta quinta-feira, 4, em um hotel na Orla de Atalaia, na Zona Sul de Aracaju, equipes foram encaminhadas para o local e fizeram todos os procedimentos típicos de investigação de crimes violentos.

As análises do local foram feitas pela delegada Thereza Simony, do DHPP, que também presidirá o inquérito policial a ser instaurado. Na apuração da morte, testemunhas também serão intimadas e ouvidas. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez os procedimentos para encaminhar o corpo para a unidade.

“As primeiras medidas já foram tomadas. Nos deslocamos para o hotel, o Instituto de Criminalística (IC) e o IML foram chamados. Então, tomamos as primeiras iniciativas, identificando algumas pessoas que estavam no momento e serão posteriormente ouvidas”, disse a delegada.

Ainda de acordo com os primeiros levantamentos, a arma pertencia a vítima, que possuía a posse do armamento. “A Arma era da própria vítima. Ele tinha a posse e o registro da arma, isso já foi identificado. Ele portava esse documento. Era um revólver calibre 38 que já foi apreendido e encaminhado à perícia”, complementou.

Ainda segundo a delegada, o DHPP irá apurar a morte violenta. “O nosso papel de polícia é esclarecer as circunstâncias. A questão do suicídio ficou bem clara e apenas vamos fazer o procedimento e encaminhar para a Justiça. A perícia identificou que o tiro foi na região da cabeça”, citou.

O DHPP também conduziu a família da vítima para a Delegacia de Turismo (Detur), também situada na Orla de Atalaia, para que um boletim de ocorrência, necessário para a emissão da guia de liberação do corpo, fosse prestado.

Fonte e foto SSP