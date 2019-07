DNIT ALERTA PARA O RISCO NO TRÁFEGO EM TRECHOS DA BR 101 EM SERGIPE

04/07/19 - 08:26:09

Obras de duplicação da BR-101 no estado de Sergipe estão sendo acompanhadas no decorrer do mês de julho/2019 pelo DNIT/Gestão Ambiental, no Lote 1/SE com o objetivo de informar aos condutores e população lindeira acerca do andamento de obras e das condições de trafegabilidade no trecho. O consórcio BR-101 Nordeste (LCM/BTEC/VILASA) é o responsável pela execução das adequações da capacidade rodoviária de duplicação no lote, que vai do km 00 ao km 40, totalizando 40 quilômetros de extensão.

Ao longo do lote, o tráfego de veículos ocorre em pista simples, alternando entre o pavimento de concreto e o asfalto, esse último, por conta do tráfego intenso de veículos e do período de chuvas necessita de uma maior atenção dos condutores. Assim, vale salientar que são proibidas as ultrapassagens em locais com faixa contínua e o excesso de velocidade, devendo ser mantido o limite de 60 km/h, que é o regulamentado para trecho com obras de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

No fragmento que liga o município de Cedro de São João (km 09) ao município de São Francisco (km 19), o consórcio tem executado as seguintes atividades: exploração em área de empréstimo, pavimentação e instalação de dispositivos de drenagem. No acesso ao município de Cedro de São João, foi constatada a pavimentação asfáltica e a sinalização temporária de obras bem dimensionada, sendo possível realizar o acesso com segurança. Todavia, torna-se necessário redobrar a atenção nos desvios existentes nesse trecho.

O DNIT, por meio da Gestora Ambiental, mantém o compromisso em informar a população sobre a evolução das obras e as condições de trafegabilidade no trecho em duplicação da BR-101 PE/AL/SE/BA, em especial nas áreas próximas aos núcleos urbanos onde estão localizadas as frentes de serviços, tudo para que os cidadãos possam acompanhar e fiscalizar o empreendimento, bem como planejar sua viagem ao lindo litoral nordestino com segurança e tranquilidade. Outras atividades podem ser vistas no site www.br101nordeste.com.

Fonte: DNIT