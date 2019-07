FCDL E CDLs LAMENTAM MORTE DO EMPRESÁRIO SADI GITZ DURANTE EVENTO

04/07/19 - 11:07:39

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) e as 17 CDLs de Sergipe, subscritas neste ato por Edivaldo Cunha e Brenno Barreto, lamentam, com profundo pesar, a morte do empresário e proprietário de cerâmica Escurial, Sadi Gitz, ao sair da vida diária e do nosso cotidiano de maneira tão trágica, fato ocorrido hoje, 04 de julho de 2019.

Sadi foi um grande lutador das causas empresariais em nosso estado, desde que aqui se instalou, atuando em entidades da classe, tendo participado ativamente da economia de Sergipe, gerando centenas de empregos e contribuindo em favor do desenvolvimento social sergipano.

A FCDL e CDLs estendem à família enlutada do empresário Sadi Gitz os votos de pesar e sentimentos, almejando que o senhor Deus Supremo ilumine a todos, transmitindo muito conforto, paz espiritual e, sobretudo, forças neste momento tão delicado e triste de suas vidas.

Edivaldo Cunha – Presidente da FCDL-Sergipe

Brenno Barreto – Presidente da CDL-Aracaju

Diretores das CDLs