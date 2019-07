Federação das Indústrias do Estado de Sergipe lamenta a morte de empresário

04/07/19 - 17:00:10

A Federação das Indústrias do Estado de Sergipe lamenta com profunda consternação o acontecimento trágico ocorrido na manhã desta quinta-feira (04), durante abertura do Simpósio de Oportunidade da Cadeia do Gás em Sergipe, no auditório de um hotel na orla de Atalaia.

O empresário e diretor-presidente da Cerâmica Escurial, Sadi Paulo Castiel Gitz, era um colaborador ativo e participativo das pautas que envolviam o segmento industrial cerâmico do Estado, bem como do Sindicato das Indústrias de Cerâmicas e Olarias do Estado de Sergipe (SINDICER/SE), entidade filiada à Federação das Indústrias.

O Sistema FIES se solidariza com todos os familiares, amigos e colegas empresários por este momento trágico e jamais imaginado.

Unicom/FIES