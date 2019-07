FUI VITIMA DE PRECONCEITO E PERSEGUIÇÃO POLÍTICA, DIZ PALHAÇO SONECA

04/07/19 - 13:06:50

Na manhã desta quinta-feira, 4, o vereador Palhaço Soneca (Cidadania) concedeu a primeira entrevista após a publicação de uma foto na festa do Mastro, na cidade de Capela, no último final de semana. A fotografia se espalhou nas redes sociais e gerou polêmica pelo fato do parlamentar está de licença médica. “As pessoas me trataram como um bandido. Não cometi crime algum, só desobedeci uma orientação médica no fim da minha recuperação. Estou bem e lamento pela repercussão do caso. Vejo tudo isso como perseguição política e preconceito por eu ser um pessoa humilde”, declarou Palhaço Soneca em entrevista exclusiva à emissora de rádio Fan FM.

Soneca disse ainda que conhece as pessoas que estão tentando manchar o mandato dele como vereador. “A perseguição política começou desde quando assumi o cargo na Câmara Municipal de Aracaju. Até agora os opositores buscam qualquer fato para me prejudicar, mas o povo do Bairro Olaria sabe o quanto já fiz e ainda vou fazer por esta comunidade”, disse.

