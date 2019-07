GOVERNADOR BELIVALDO CHAGAS SE REÚNE COM DIRETOR DA ANP, DÉCIO ODDONE

04/07/19 - 06:37:27

O governador Belivaldo Chagas recebeu na tarde desta quarta-feira (03), a visita do Diretor-Geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone. Na ocasião, ele convidou o governador para participar do megaleilão do petróleo do pré-sal, que vai se realizar no dia 07 de novembro no Rio de Janeiro. No leilão, será vendido o excedente de petróleo da chamada “cessão onerosa”. A expectativa é que o leilão renda R$ 106,5 bilhões aos cofres da União. O encontro foi no Palácio de Despachos.

O Diretor-Geral da ANP está em Sergipe para participar do “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”, que se realizará nesta quinta-feira, 04, e sexta-feira, 05, no Radisson Hotel. Com as recentes descobertas em águas profundas de Sergipe de petróleo e gás, o estado se destaca no cenário mundial como a nova estrela do gás do Brasil.

O evento, que tem patrocínio das Centrais Elétricas de Sergipe (Celse), Golar Power, Banco do Estado de Sergipe (Banese), Banco do Nordeste (BNB) e Energisa, irá discutir aspectos relacionados à produção e oferta de gás em Sergipe, as estratégias do Governo Federal e Estadual para a área, bem como a visão de instituições e empresas envolvidas no tema. Já confirmou a presença o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque.

O governador Belivaldo Chagas e o secretário da Sedetec, José Augusto Carvalho, farão a abertura do evento, que tem início às 8h. Logo após, haverá a palestra do Ministério da Economia (ME), cujo tema é “Estratégia do Governo Federal para elevar a competitividade no setor de Petróleo e Gás – novo modelo e regulação”, seguindo com a palestra do ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque, cujo tema gira em torno do novo mercado de gás e as oportunidades de desenvolvimento para o estado de Sergipe.

“Temos um momento promissor em Sergipe, com uma oferta de gás confirmada, que será maior do que o transportado pelo gasoduto Brasil-Bolívia. Isso representará um marco para o estado e o país. Por isso, estamos realizando este evento no estado, a fim de atrair empresas consumidoras de gás e instituições envolvidas com o setor, a fim de dialogar e mostrar tudo que Sergipe e o Governo do Estado têm a oferecer”, afirmou o secretário José Augusto de Carvalho.

Acompanharam a visita o chefe do cerimonial da ANP, Marcello Gibertone, o secretário de Estado de Desenvolvimento e Tecnologia (Sedetec), José Augusto Carvalho, o secretário de Estado da Comunicação Social, Sales Neto e o assessor especial do Governo de Sergipe, Oliveira Júnior.

Fonte e foto ASN