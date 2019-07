Governo, sociedade e UNICEF discutem políticas de proteção de direitos das crianças

04/07/19 - 13:15:41

Em visita a Sergipe, a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) para o Brasil, Florence Bauer, reuniu-se com o governador Belivaldo Chagas para discutir a agenda da infância e adolescência no estado. As estratégias para enfrentar os desafios na área da educação, dos cuidados integrais com a primeira infância e para a prevenção da violência contra meninas e meninos foram os principais temas abordados. Como próximos passos, estado e UNICEF devem seguir com o desenvolvimento de um grupo de trabalho para definir ações prioritárias e assinar um termo de entendimento formalizando a parceria.

O encontro aconteceu no Palácio dos Despachos na tarde dessa quarta-feira (3) e contou com a participação da vice-governadora Eliane Aquino e secretários e equipes de educação, saúde e assistência social. O governador destacou o compromisso de manter as atuais parcerias com o UNICEF que já vêm dando resultados, a exemplo da estratégia de Busca Ativa Escolar e do Selo UNICEF, e definir novas ações. “Precisamos definir as prioridades que poderemos colocar efetivamente em prática e avançar nesses indicadores”, reforçou Belivaldo.

Florence Bauer reconheceu o empenho do estado e o potencial de mobilização municipal, a exemplo das iniciativas de Busca Ativa Escolar e do Selo UNICEF, em que 100% dos municípios se inscreveram. “Esse é um grande diferencial, faz diferença. Precisamos garantir, agora, o envolvimento contínuo”, disse, reforçando também a importância da presença de equipes intersetoriais na reunião. “Sabemos que os cuidados com a infância são intersetoriais. Então é bom ver tantas secretarias importantes envolvidas”.

Na manhã desta quinta-feira (5), os representantes do UNICEF acompanham uma reunião do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente para ouvir organizações não governamentais e a sociedade civil de forma geral.

Por Débora Melo