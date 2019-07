GUSTINHO RIBEIRO DISPUTARÁ PRÊMIO DOS MELHORES DEPUTADOS DE 2019

04/07/19 - 10:57:17

O deputado federal Gustinho Ribeiro (SOLIDARIEDADE-SE) integra a lista dos parlamentares que disputarão o Prêmio Congresso em Foco 2019 – um dos mais relevantes do país -, que escolherá os Melhores Deputados e Melhores Senadores deste ano.

“Isso nos motiva para continuar trabalhando com total dedicação nos projetos que temos desenvolvido ao longo do ano, com transparência e de interesse da população”, afirmou Gustinho.

O Congresso em Foco, de acordo com o regulamento, pode selecionar apenas congressistas que não respondem a acusações criminais. Os mais bem avaliados serão escolhidos por meio de três filtros: votação popular, júri especializado e jornalistas que cobrem o Congresso.

A votação na internet vai se estender de 1º a 31 de agosto. Os vencedores serão anunciados em cerimônia marcada para 19 de setembro.

Assessoria de Imprensa