HOSPITAL UNIVERSTIÁRIO DE LAGARTO CONTRATA CONCURSADOS DA EBSERH

04/07/19

Novos profissionais concursados chegam ao Hospital Universitário de Lagarto ​

Evento de integração que ocorre esta semana no Hospital Universitário de Lagarto (HUL-UFS) dá as boas-vindas a novos colaboradores da instituição de saúde, para atuação nas áreas assistencial, médica e administrativa, aprovados em concurso público realizado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) para a unidade Lagarto.

O total de convocados foi de 97 novos profissionais, dentre assistentes sociais, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, médicos, técnicos em Análises Clínicas, técnicos em Enfermagem, técnicos em Farmácia, tecnólogos em Radiologia, além de terapeuta ocupacional, psicólogo hospitalar, fonoaudiólogo, cirurgião dentista, assistentes administrativos, técnicos em Contabilidade e analista de Tecnologia da Informação.

Durante a abertura do evento alguns profissionais falaram das suas expectativas com a chegada ao HUL. E foram unânimes em ressaltar o quanto pretendem se integrar e somar esforços no dia a dia das atribuições que assumirão a partir de agora no hospital.

“Foi uma ansiedade intensa aguardar esta convocação, mas depois de todo esforço e espera chegou o momento de colher os frutos”, destacou o enfermeiro José Lazaro Alves Pereira. “Acredito que pelo fato da Ebserh ser uma empresa federal, que se fortalece e expande a cada dia, aqui eu terei segurança e estabilidade para desenvolver meu trabalho”, disse.

“Não esperava mais ser convocado, mas felizmente fui e agora quero somar à empresa, ser mais um a colaborar com o crescimento do Hospital Universitário de Lagarto”, observou Hiago Rodrigues de Moura, que vai atuar no setor Administrativo da instituição de saúde.

“As expectativas são as melhores para iniciar esta nova etapa, e que a gente possa ajudar e contribuir da melhor forma para que o público que buscar o Hospital seja bem atendido”, disse por sua vez Genilde Silva Dos Santos, técnica de Enfermagem. No mesmo sentido comentou a enfermeira de terapia intensiva, Carla Kely Soares dos Santos. “Vejo o Hospital Universitário de Lagarto como uma oportunidade de crescimento, de ter uma carreira e nela progredir através de muito esforço e dedicação”, assegurou.

Qualificação

Dando as boas-vindas aos novos colaboradores, o gerente de Atenção à Saúde e superintendente em exercício do HUL, professor Manoel Cerqueira Neto, falou sobre a oportunidade que é a chegada dos profissionais para o avanço e qualificação dos serviços oferecidos ao público pela unidade hospitalar.

“Quanto maior o sonho, maior o desejo, maiores são os obstáculos e desafios, mas cada um de vocês que chega hoje se soma a essa família e esse sonho se torna mais forte, mais poderoso”, enfatizou o superintendente em exercício. “Depende de vocês! Que acreditem e se comprometam!”, observou, lembrando que é objetivo do HUL a excelência enquanto hospital formador, atuando também na área do ensino e da pesquisa.

Também fizeram uso da palavra a chefe da Divisão do Cuidado e Diretora Clínica do hospital, Evelyn de Oliveira Machado. “Nós temos altas expectativas e elas passam por vocês”, disse. A responsável pelo Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica do HUL, Camila Brandão. “O trabalho em um Hospital Universitário é diferenciado, mas estaremos sempre de portas abertas para auxiliar a todos neste desafio”, observou. E o responsável pela Divisão Administrativa Financeira da unidade hospitalar, Sérgio Sávio Ferreira da Conceição. “Todos nós trabalhamos em conjunto”, comentou. “Nosso trabalho é fazer com que vocês tenham as condições necessárias para realizar um bom atendimento”, destacou.

O evento de acolhimento e integração dos novos profissionais acontece hoje e amanhã, envolvendo apresentação institucional da Ebserh e do HUL, e palestras e apresentações sobre Tecnologia da Informação, Acolhimento e Classificação de Risco; Saúde Ocupacional; Segurança do Trabalho e Prevenção de Acidentes; Metas Internacionais de Segurança do Paciente e Vigihosp; Biossegurança; Logística e Infraestrutura Hospitalar; e Avaliação de Desempenho. A programação de recepção também inclui uma visita dos novos convocados aos diversos setores e alas da unidade hospitalar nesta sexta-feira.

Sobre a Ebserh

O HUL-UFS é filiado à Rede Ebserh, instituição vinculada ao Ministério da Educação (MEC) que administra atualmente 40 hospitais universitários federais. O objetivo é, em parceria com as universidades, aperfeiçoar os serviços de atendimento à população, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e promover o ensino e a pesquisa nas unidades filiadas.

A empresa, criada em dezembro de 2011, também é responsável pela gestão do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais (Rehuf), que contempla ações em todas as unidades existentes no país, incluindo as não filiadas à Ebserh.

Fonte e foto assessoria