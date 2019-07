MINISTRO DE MINAS E ENERGIA FARÁ ABERTURA DO SIMPÓSIO DE GÁS EM ARACAJU

04/07/19 - 05:43:16

Em Sergipe a Petrobras fez a maior descoberta de gás desde o pré-sal e espera extrair o equivalente a um terço da produção atual brasileira. Na avaliação do governo, a conquista pode ajudar a tirar do papel o esperado “choque de energia barata” prometido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes – plano para baratear em até 50% o custo do gás natural e “reindustrializar” o País.

Por esse motivo, a convite do deputado federal Laércio Oliveira, o ministro das Minas e Energia Bento Albuquerque estará em Aracaju nesta quinta-feira, 4 de julho, para participar do “Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe”. O evento acontecerá no Radisson Hotel, em Aracaju.

De acordo com Laércio, a aposta do governo é que, em pouco tempo, deva sair de Sergipe o gás mais barato do Brasil. Primeiro, pelo próprio aumento da produção, que ajuda na redução dos custos. Segundo, pela entrada em operação de rivais da petroleira, como a americana ExxonMobil, que tem projetos de exploração na região. E também pela presença de empresas importadoras de gás, que também vão concorrer pela infraestrutura de escoamento. “Assim Vamos ter competição, o que vai fazer o preço baixar”, disse Laércio.

O Simpósio irá reunir representantes de diversas esferas da área do Gás Natural, como Governos Federal e Estadual, além de agências reguladoras, empresas, entre outras. Além do ministro, alguns nomes de destaque já estão confirmados no evento. Entre eles estão o Presidente da Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), Thiago Vasconcellos Barral Ferreira; o Secretário Executivo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (IBP), Antonio Guimarães, o presidente da Associação dos Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres (ABRACE), Paulo Pedrosa, além de membros da Petrobras, da Comissão de Minas e Energia (Subcomissão Permanente Petróleo e Gás), da Câmara dos Deputados, e toda a equipe da área de gás do Ministério.

A tarde do dia 5 de julho será reservada para uma visita à UTE Porto de Sergipe, em Barra dos Coqueiros-SE.

Por Elenildes Mesquita