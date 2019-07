MOTORISTA TENTA DESVIAR DE VEÍCULO NA PISTA E ACABA CAINDO EM LAGO

04/07/19 - 15:10:32

Uma equipe do Grupamento Marítimo do Corpo Militar de Bombeiros de Sergipe retirou no fim da manhã desta quinta-feira (04), um veículo que caiu em um lago às margens da SE-240, no município de Santa Rosa de Lima.

O acidente foi registrado na noite desta quarta-feira (04), quando o motorista tentou desviar de outro carro na estrada. Ninguém se feriu e houve apenas danos materiais.

Foto: Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe/Divulgação