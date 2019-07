NAT E COOPEDS RECRUTARÃO TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NA PRÓXIMA QUARTA-FEIRA, 10

Em parceria com a Cooperativa Domiciliar Sergipana (Coopeds), o Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) da secretaria de Estado da Inclusão Social (Seit) realiza, na próxima quarta-feira (10), mais uma ação para avaliação e recrutamento de técnicos de Enfermagem para início imediato na cooperativa. Além das 40 senhas que serão disponibilizadas para este fim a partir das 08h, serão oferecidas palestra motivacional e atividades de prevenção à saúde, com aferição de pressão arterial, cálculo de Índice de Massa Corpórea (IMC) e medição de glicemia.

Segundo a coordenadora de Enfermagem e responsável pela contratação dos técnicos da Coopeds, Izabela Andrade, a cooperativa contratará de 20 a 25 técnicos por mês. “Nós trabalhamos com serviço de ‘Home Care’ (atendimento de enfermagem domiciliar) e faremos este segundo recrutamento em parceria com o NAT. A parceria visa à realização de novas seleções, mensalmente, e um dos grandes diferenciais da Coopeds é que damos oportunidade ao recém-formado. Então, você que é técnico, chegue cedo para garantir sua vaga”, convida a coordenadora.

A gerente de Intermediação de Mão de Obra do NAT, Ericka Menezes, destaca que a palestra motivacional terá como tema a preparação para seleções de emprego, com a jornalista e consultora em marketing pessoal, Ingrid Seemann. “A programação se destina ao público que visita o NAT em busca de reinserção no mercado de trabalho. A Coopeds está ofertando as vagas de emprego e o NAT se colocou à disposição para conseguir esta mão de obra, convocando os trabalhadores que estão cadastrados”, disse a gerente.

Para concorrer à vaga, o profissional deve ter registro ativo como técnico de Enfermagem no Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (COREN), cadastro no NAT e comparecer ao NAT Matriz (Rua Santa Luzia, 680, bairro São José, em Aracaju) na manhã da quarta-feira, 10, munidos de currículo, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), comprovante de residência e caneta, para a realização de uma prova.

Os profissionais não inscritos no NAT também podem participar, após fazer o cadastro no mesmo dia. Para tanto, precisam de documento de identificação com foto, carteira de trabalho, comprovantes de residência e de escolaridade e, no caso específico desta vaga, certificado de conclusão do curso de técnico em Enfermagem.

