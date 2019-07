OPERAÇÃO É DEFLAGRADA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM ITABAIANA

04/07/19 - 11:18:35

No início dessa manhã de quinta-feira, 4, uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar iniciou o cumprimento do mandado de prisão contra um suspeito de roubo, Jonathas dos Santos, 19, conhecido por “Gago” ou “Déda” em Itabaiana.

Segundo as informações policiais, assim que as equipes chegaram ao local, na região de Moita Formosa, Jonathans tentou fugir e disparou tiros contra os policiais. Em confronto, um dos policiais chegou a ser atingido de raspão no colete à prova de balas, e o criminoso alvejado. Após o enfrentamento, foi prestado socorro a Jonathas, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Jonathas, foi encontrado um revólver calibre .38. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto referente a um roubo ocorrido em dezembro de 2018. “Gago” também era suspeito de participação em diversos homicídios, onde era investigado.

A Polícia ressalta que ações como essa reforçam o comprometimento da Delegacia Regional no combate a violência em Itabaiana. As Polícias Civil e Militar ainda agradecem a colaboração da comunidade e destaca a importância do Disque-Denúncia (181) para a continuidade de ações de combate à criminalidade no município.

