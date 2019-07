Parceria entre Governo e Municípios possibilitará cursos livres

04/07/19 - 05:02:15

O Governo de Sergipe, por intermédio da Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) e Superintendência Especial do Esporte/Coordenadoria da Juventude, disponibilizará cursos livres e gratuitos nas áreas de Inglês, Espanhol, Noções Básicas em Projetos Arquitetônicos, Informática Básica, Manutenção em Computadores, Criação de Aplicativos para Celular, Designer de Sobrancelhas, Empreendedorismo, Atendente de Farmácia e Atividades de Reforço Escolar para o Ensino Fundamental.

Serão 26 turmas em 12 municípios, beneficiando 612 jovens a partir do dia 5 de julho. Os jovens interessados podem se inscrever até o dia 17 de julho, nos polos de cada município, que serão divulgados pelas prefeituras.

Os municípios que já aderiram foram: Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, General Maynard, Ilha das Flores, Boquim, Riachuelo, Santo Amaro das Brotas, Itaporanga d´Ajuda, Santa Lucia do Itanhy, São Cristóvão, Propriá e Siriri. “Informamos que quaisquer outros municípios que se interessarem podem solicitar a adesão. Queremos viabilizar atividades para os jovens, de acordo com os arranjos econômicos de cada região”, disse Fredson Santana, coordenador da Juventude.

Os cursos ofertados terão a duração de seis semanas e serão ministrados em parceria com a Associação Internacional de Estudantes (AIESEC), Faculdade Uninassau, Universidade Cruzeiro do Sul, Centro Universitário de Maringá e Federação de Empresas Juniores de Sergipe.

Para o coordenador de Juventude, Fredson Santana, essa iniciativa não somente dribla a falta de recursos para oferta de serviços com qualidade aos jovens, como também fortalece as instituições governamentais, criando essas turmas nos NATs, CRAS e nas Casas de Juventudes dos municípios que nesse momento aderirem.

“Esses cursos são importantes para que possamos trabalhar a autonomia dos jovens sergipanos, a fim de que a gente possa qualificá-los e elevar a autoestima deles. Com essas habilidades, eles poderão até pensar em empreender e tocar o seu próprio negócio”, declarou.

Os municípios que ainda não aderiram e querem ofertar os cursos podem solicitar a adesão à viabilidade do curso desejado e verificar as contrapartidas e informações através do número (79) 3205-9519 / 3205-9500.