POLICIAIS CIVIS PRENDEM SUSPEITOS DE LATROCÍNIO NA CIDADE DE ILHA DAS FLORES

04/07/19 - 14:23:04

Policiais civis prenderam na tarde dessa quarta-feira, 3, Jeorge Kentenisk dos Santos Melo e Davislan Santos Batista, ambos foram autores de um latrocínio praticado no rio São Francisco, na cidade de Brejo Grande.

Segundo as informações, os homens foram presos por policiais civis, com apoio de dois policiais militares do Centro Integrado em Segurança Pública (Cisp) de Ilha das Flores, sob o comando do delegado José Luiz Accioly Teixeira. Após informações, a dupla foi localizada escondida em um barraco nas margens do Rio São Francisco, na cidade de Ilha das Flores.

O crime comoveu moradores de Piaçabuçu, Ilha das Flores e Brejo Grande, pois as vítimas que estavam no barco eram comerciantes das cidades e conhecidos na região.

Ainda segundo o que foi apurado, os suspeitos são responsáveis por vários roubos e tráfico de drogas na região, e respondem por homicídio e tráfico de drogas em liberdade. Em interrogatório, eles confessaram o crime e vários outros que foram a eles atribuídos, cooperando com as investigações.