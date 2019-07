PMA traz flautista americana para o Quinta Instrumental na Praça General Valadão

04/07/19 - 14:05:22

Realização da Prefeitura de Aracaju, o projeto Quinta Instrumental inicia a agenda do segundo semestre no próximo dia 25, na praça General Valadão, com shows da flautista americana Julie Koidin e do violonista sergipano Ricardo Vieira.

A programação, que contará com participação especial do argentino Daniel Quaranta, compositor com atuação tanto na música eletroacústica quanto instrumental, será iniciada às 19h, com a apresentação de Ricardo Vieira, dono de um repertório único para violão de sete cordas. Na sequência, o público confere o som da flautista Julie Koidin, ativa internacionalmente como intérprete e professora.

No Brasil, Julie dá concertos e masterclasses em literatura solo e de música de câmara em várias universidades e em festivais internacionais, como o Curso Internacional de Verão (Brasília); Festival Internacional de Música (Domingos Martins); e o Festival de Música Internacional de Inverno (Campos dos Goytacazes, RJ).

Desenvolvido no âmbito do planejamento estratégico da Funcaju (Fundação Cultural Cidade de Aracaju), o Quinta Instrumental surgiu com o propósito de ocupar o Centro Histórico da capital sergipana e oportunizar à população acesso à cultura por meio da música.