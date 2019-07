SEDE DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LAGARTO PASSA POR OBRA DE REFORMA

04/07/19 - 15:00:31

Audiências serão realizadas, provisoriamente, na Vara do Trabalho no referido município

A partir do dia 9 de julho, próxima terça-feira, a 8ª Vara Federal de Sergipe – Subseção Judiciária de Lagarto passará por obras de reforma em sua sede. Durante este período, as audiências serão realizadas na Vara do Trabalho do município, localizada à Avenida Zacarias Júnior, 553, Centro, Lagarto/SE.

As perícias médicas continuarão sendo realizadas nos mesmos locais em que são feitas atualmente, enquanto que o atendimento e a Secretaria da Vara funcionarão no 3º andar do Fórum Ministro Geraldo Barreto Sobral, edifício-sede da Justiça Federal em Sergipe (JFSE), localizado na Rua Dr. Carlos Rodrigues da Cruz, 1500, Centro Adm. Augusto Franco, em Aracaju/SE.

A previsão para a conclusão das obras é de cinco meses, a contar da data da assinatura da ordem de serviço.

Por Najara Lima