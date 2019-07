Sergipanas selecionadas para projeto de Formação Política para Mulheres pelo SDD

O diretório estadual do Solidariedade em Sergipe trabalha diariamente para igualar a participação feminina na política. Exemplo disso foi a seleção de três filiadas para participarem do Lidera +, projeto de formação política para mulheres.

Aline Oliveira, Elizangela Dória e Márcia Salustiano farão um curso promovido pela Secretaria Nacional da Mulher do Solidariedade, em parceria com a Fundação 1º de Maio. Objetivo é capacitar mulheres que desejam atuar na política para que possam desempenhar papel estratégico na sociedade e concorrer nas próximas eleições.

Os módulos presenciais acontecerão, inicialmente, no município de São Paulo, aos finais de semana, com previsão de dois dias consecutivos, entre agosto de 2019 e maio de 2020, de acordo com o calendário.

No curso, as mulheres terão aulas de Formação Política; Planejamento de Pré-Candidatura; Formação de Rede de Apoio; Comunicação; Mulheres na Política; Eleições 2020 – O que é ser vereador e prefeito?; e Planejamento de Campanha.

Por Ítalo Duarte