Sergipe cresce amparado pelo gás

04/07/19 - 00:35:04

Diógenes Brayner – [email protected]

Foi o próprio governador Belivaldo Chaga (PSD) quem admitiu que hoje e amanhã o “Brasil terá os olhos voltados para Sergipe”. Mostra-se assim otimista com a realização do Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe, que se inicia nesta quinta-feira. Um fato dessa importância realmente enche de esperança o chefe de qualquer Estado.

O Simpósio, que reúne mais de 600 pessoas, entre políticos, executivos, empresários e várias outros segmentos vinculados à economia, acontece pela descoberta de campos de gás que poderá tornar Sergipe autossuficiente para atender o Brasil. Não dá como deixar de comemorar e trabalhar para que essa estrutura energética que Sergipe acumula sirva ao desenvolvimento do Estado, através de novos e grandes investimentos que farão o futuro.

No rastro de toda essa cadeia de gás, Sergipe começa a pensar firme na consolidação de indústrias de grande porte, que assegure ao Estado um desenvolvimento sustentável e abra os olhos do mundo para ele. Há um vislumbramento real para possibilidade de potencialização da estrutura econômica, porque Sergipe passa a ser um centro de perspectiva para grandes empresas da área, como a Celse, que está construindo uma termoelétrica na Barra dos Coqueiros

O governador Belivaldo Chagas já pensa distante e discute a possibilidade de ter no Estado uma montadora de caminhões a gás. Analisa uma viagem à China para conhecer a indústria e tentar atraí-la para Sergipe.

O momento é muito favorável ao Estado. Tanto que o simpósio de hoje atraiu a nata do empresariado que atua na área do gás no Brasil e em alguns países do mundo. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fala na abertura do Simpósio logo após o governador, e vai anunciar projetos novos para Sergipe, voltados para esse segmento em que o Estado pode explodir economicamente. O evento sinaliza para um acontecimento tão intenso quanto o anuncio do petróleo na costa sergipana, ocorrido nos anos 70.

Agora é bom que todos tenham consciência que o Estado busca evolução econômica e social. E, em momento como esse, não cabe posição política e nem radicalização de quem faz oposição. Que haja a união de todos que vislumbram um “futuro” que está muito “presente”.

Futuro está começando

O governador Belivaldo Chagas recebeu ontem, em seu gabinete, a executiva Carla Lacerda, que é a presidente no Brasil da maior companhia de petróleo privada do mundo, a ExxonMobil.

*** Ela anunciou investimentos em exploração de petróleo e gás em Sergipe: “Vem muita coisa boa por aí. E o futuro está só começando”!

Recebe diretor da ANP

Belivaldo Chagas também recebeu o diretor geral da ANP, Décio Oddone. A conversa girou em torno do novo momento que Sergipe vive, em relação à exploração de petróleo e gás, e as perspectivas de futuro.

*** Tudo em razão do que essa nova fronteira de desenvolvimento está trazendo para o Estado.

Machado com ACM

O ex-deputado federal José Carlos Machado (DEM) esteve ontem em Brasília e conversou com o presidente nacional do partido, ACM Neto, prefeito de Salvador

*** Segundo Machado, durante a conversa os dois trataram sobre o fortalecimento do DEM em Sergipe.

*** Machado tem circulado por todo o Estado para filiar lideranças novas no partido, com objetivo de ter candidatos a prefeito em 2020, inclusive em Aracaju.

Discussões pesadas

Durante a discussão de emendas da LDO, na Assembleia Legislativa, segunda-feira, houve excessos. O líder da oposição, Georgeo Passos chegou a aumentar a voz em defesa de interesses do bloco.

*** A presidente da Comissão Especial, Diná Almeida, surpreendeu ao responder a Georgeo: “você é oposição e eu sou Governo”. E foi dura: “não me levante a voz”!

Estilo de Diná agradou

Segundo um dos deputados vinculados ao Governo, a deputada Diná Almeida mostrou que, apesar do primeiro mandato, tem segurança absoluta nas decisões:

*** “Na realidade quem se tornou oposição nas Comissões imaginava que intimidaria uma deputada de primeiro mandato. Quebraram a cara”, disse um parlamentar.

MDB e um bom acordo

Chega a informação de que o MDB não está parado em na Barra dos Coqueiros e tenta um entendimento entre o prefeito Airton Martins e o vice Alysson Souza.

*** Os dois já tiveram conversas com membros do Diretório Regional, que voltarão a se encontrar no final de semana.

*** Na opinião de vereadores da Barra, um entendimento entre os dois líderes não será fácil. As barreiras são grandes.

Projeto é pessoal

Segundo fonte bem avaliada, Alysson Souza teria dito que o projeto político do prefeito da Barra, Airton Martins, não é de grupo, “mas sim pessoal e familiar”.

*** Disse mais: “afinal, Airton é irmão do deputado Adaílton Martins (PSD) e agora quer impor ‘goela abaixo’ o seu sobrinho Adailtinho Martins (PSD) à sua sucessão.

Barriga de aluguel

O vice-prefeito Alysson Souza lidera as pesquisas de preferência do eleitorado na Barra e é o pré-candidato que tem o menor índice de rejeição.

*** Além de pretender ser candidato a prefeito da Barra, o MDB sairá fortalecido também na proporcional, com dezenas de candidatos a vereador.

*** – Pretendo reconstruir e fortalecer o MDB na Barra dos Coqueiros, sou um homem de grupo e sou partidário! Jamais faria do MDB um partido “barriga de aluguel!”– disse Alysson

Zezinho quebra o pé

O deputado estadual Zezinho Guimarães (MDB) quebrou um dos pés, ontem, quando circulava em um dos shoppings de Aracaju.

*** Ontem mesmo se submeteu a uma cirurgia e já está bem.

Sobre Rodrigo

Comentário na Assembleia, entre dois deputados, é que Rodrigo Valadares (PTB), da oposição, ainda pensa em ser candidato a prefeito de Aracaju.

*** Os dois parlamentares concordaram que Rodrigo direcionou seu canhão para Edvaldo e tem sido muito áspero, como se fosse questão pessoal.

Gualberto a federal

O vice-presidente da Assembleia, deputado Francisco Gualberto (PT), vai continuar ajudando o líder do Governo, Zezinho Sobral (Pode), quando houver necessidade. Mas Sobral permanece onde está.

*** Gualberto não fala mais em deixar PT, mas vai adotar algumas posições. Pode ser candidato a deputado federal em 2022.

Sobre a Codevasf

Fábio Reis (MDB), acompanhado de membros da bancada interessados na indicação de Milton Andrade (Novo) para a Codevasf, vai hoje ao Ministro do Desenvolvimento, Gustavo Canuto.

*** A reunião acontecerá por volta das nove horas e Milton Andrade pode ser nomeado. A indicação é do senador Alessandro Vieira (Cidadania).

Valdevan no Liberal

O deputado federal Valdevan Noventa vai trocar o PSC pelo Partido Liberal (ex-PR) e será correligionário da deputada estadual Janier Mota, eleita pela legenda anterior.

*** Valdevan não está confortável na legenda cristã e vai preferir mudar.

Transmissão de rádio

O senador Rogério Carvalho informou ontem que foram aprovados na CCT três projetos de sua relatoria, que renova a permissão da rádio FM Princesa de Itabaiana.

*** Também autoriza a Rádio UFS a atuar em Lagarto e a transmissão de uma Rádio Comunitária da Associação “Dona Maracatu”, em Japaratuba.

Dedicação a José Oliva

A coluna de hoje é dedicada “ao cronista da vida sergipana”,jornalista João Oliva, que faleceu ontem aos 97 anos. Lúcido, Oliva foi um exemplo de dedicação ao jornalismo e à cultura sergipana.

*** Era um imortal da Academia Sergipana de Letra e permanece assim pelo rastro histórico que deixou durante todo o tempo que se dedicou às letras. Isso ninguém esquece…

Deu nas redes sociais

///Aumenta parciais do Prouni – O Ministério da Educação aumentou a oferta de bolsas parciais do Prouni (Programa Universidade Para Todos) nos últimos seis anos. Enquanto isso, diminuiu a oferta de bolsas integrais – aquelas em que o Estado arca com 100% da mensalidade. As vagas totais ofertadas (incluindo bolsas integrais e parciais) aumentaram 34,7% nos últimos seis anos –passaram de 306 mil em 2014 para 413 mil em 2019.

*** O número foi impulsionado pelo crescimento das vagas parciais – em que o estudante paga 50% da mensalidade. Saltaram 125% no período. Passaram de 101 mil em 2014 para 228 mil em 2019. As integrais, no entanto, tiveram queda de 9,9%. Foram ofertadas 205 mil vagas em 2014. Em 2019, foram 185 mil.

///PF vai apurar decisão – A pedido do deputado José Medeiros, a Polícia Federal vai apurar suspeitas envolvendo a decisão de Jean Wyllys de abrir mão do mandato parlamentar para David Miranda, marido de Glenn Greenwald. Medeiros enviou à PF, no mês passado, ofício em que relacionava a desistência do psolista às reportagens do site de Glenn Greenwald.

*** “Tais fatos não me parecem ser mera coincidência”, escreveu o parlamentar no documento, alertando para o que considera uma “invasão cibernética promovida e patrocinada por estrangeiros”. No ofício, Medeiros também pediu a verificação de eventuais transferências de recursos de Greenwald para Wyllys.

///Câmara convoca ministro – A Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados aprovou ontem a convocação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele terá de comparecer obrigatoriamente à Casa para explicar a política de preços do diesel e a criação do Cartão Caminhoneiro.

*** O ministro do Gabinete de Segurança Pública, general Augusto Heleno, foi convidado pela Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara para prestar esclarecimentos sobre os 39 quilos de cocaína encontrados em um avião da comitiva presidencial na Espanha.

///Mercosul era uma jaula – O ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou ontem que o Mercosul funcionava com uma “jaula” e que o acordo com a União Europeia vai em direção à abertura comercial.

*** “Vamos abrir a economia. Viram nossa integração com a União Europeia. Vamos deslocar o próprio Mercosul, que era na verdade uma jaula. O Brasil estava aprisionado em uma ideologia obsoleta e nós trocamos esse eixo”, disse.

*** Guedes afirmou que o governo quer “colocar o Brasil para crescer” em taxas maiores do que as observadas nos últimos anos e que isso será feito por meio de uma economia de mercado. “É um movimento bastante amplo. Não é só modernização das marcas, não é só simplificação de tributos. É tudo isso.”

Um bom bate papo

Racismo é crime – Márcio Macedo lembra que 03 de Julho foi a data que se celebra o Dia Nacional de Combate à Discriminação racial. Racismo é crime!

Tenta operação – MDB está tentando uma operação na cidade da Barra dos Coqueiros para conquistar o vice-prefeito Alysson a disputar a prefeitura municipal.

Chute inicial – Sergipe dá chute inicial para o futuro, com Simpósio de Oportunidades – Novo Cenário da Cadeia do Gás Natural em Sergipe.

Retira Menção – Relator da reforma da Previdência mudou novamente e retirou menção a servidores municipais e estaduais da proposta.

Sobre Embrapa – José Carlos Machado (DEM) diz que não quer a Embrapa e que prefere se dedicar ao partido para consolidar crescimento.

Para cultura – O médico Antônio Samaroni é nome cotado para ocupar a Secretaria da Cultura de Itabaiana.

Há obstáculo – Zezinho Guimarães pensa em trocar o MDB pelo Partido Liberal. Há um obstáculo em relação a seus adversários em Itabaianinha.

Novo rumo – O deputado Gilmar Carvalho (PSC) ainda não definiu mudança de partido. A informação é que ele tomará o rumo do DEM.

Sem equilíbrio – Pega fogo: general chama Bolsonaro de “idiota útil” e filho de Bolsonaro fala mal do general Heleno. Governo de louco esse, sem nenhum equilíbrio