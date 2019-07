Shoppings de Aracaju funcionam em horário especial no dia 8 de julho

04/07/19 - 17:00:06

Em virtude da comemoração da Emancipação Política de Sergipe, os shoppings Jardins e RioMar, na capital sergipana, irão funcionar em horário diferenciado na próxima segunda-feira, 8 de julho. No Shopping Jardins, as praças de alimentação Jardins e Arcos, os restaurantes Ferreiro, Senzai e Austrália, e as operações de lazer abrirão das 12h às 22h. Demais lojas funcionarão das 14h às 20h.

O hipermercado GBarbosa localizado no Shopping Jardins abrirá das 7h às 21h e as atrações ‘ExpoÁsia Brasil’ e ‘Copinha Jardins’, instaladas na Praça de Eventos 1, atenderão ao público das 13h às 21h. O cinema obedecerá à programação da rede Cinemark.

Na data em que se comemora os 199 anos da Emancipação Política de Sergipe, o RioMar irá abrir as praças de alimentação Rio e Mar, o parque eletrônico Game Station, Mina Cars e Balacobaco Play, das 12h às 22h. Os restaurantes Ferreiro Grill, Camarada Camarão e Madero irão abrir às 12h e encerram o atendimento de acordo com os horários estabelecidos pelas redes. As âncoras, megalojas, lojas e quiosques irão abrir das 14h às 20h. O hipermercado GBarbosa irá funcionar das 8h às 21h. Já o Cinemark abre a bilheteria às 11h30 e iniciará a primeira sessão às 12h. Para a diversão de toda a família as atrações como os espaços temáticos ‘Selva Mágica’ e ‘Super Força HQ Turma da Mônica’, irão funcionar das 12h às 22h. a partir das 15h, a criançada tem encontro marcado com a Bubu, para um divertido meeting com a corujinha mais amada do Brasil. Ao todo serão realizadas três sessões de fotos nos seguintes horários: 15h às 16h30; 15h50 às 16h20 e das 16h40 às 17h10. A entrada ao encontro será gratuita e mediante a apresentação de pulseiras de acesso, que serão distribuídas do dia 4 a 7 de julho ou enquanto durar o estoque.

Fonte e foto assessoria