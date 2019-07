SUSPEITO DE ROUBO É MORTO EM CONFRONTO COM POLICIAIS EM ITABAIANA

04/07/19 - 14:38:46

Uma operação conjunta na manhã desta quinta-feira (04), entre as Polícias Civil e Militar terminou com a morte de um homem suspeito de roubo em Itabaiana. A polícia realizava o cumprimento do mandado de prisão contra o suspeito, Jonathas dos Santos, 19, conhecido por “Gago” ou “Déda”, quando houve a morte.

Segundo as informações policiais, assim que as equipes chegaram ao local, na região de Moita Formosa em Itabaiana, Jonathans tentou fugir e disparou tiros contra os policiais. Em confronto, um dos policiais chegou a ser atingido de raspão no colete à prova de balas, e o jovem alvejado. Após o enfrentamento, foi prestado socorro a Jonathas, que foi encaminhado ao Hospital Regional de Itabaiana, mas não resistiu aos ferimentos.

Com Jonathas, foi encontrado um revólver calibre .38. O suspeito possuía mandado de prisão em aberto referente a um roubo ocorrido em dezembro de 2018. “Gago” também era suspeito de participação em diversos homicídios, onde era investigado.

A Polícia ressalta que ações como essa reforçam o comprometimento da Delegacia Regional no combate a violência em Itabaiana. As Polícias Civil e Militar ainda agradecem a colaboração da comunidade e destaca a importância do Disque-Denúncia (181) para a continuidade de ações de combate à criminalidade no município.

Fonte: SSP/SE