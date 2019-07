Uninassau Aracaju firma parceria com o Club Sportivo Sergipe

04/07/19 - 11:29:17

O local oferece área de esportes completa e complexo administrativo

Por: Suzy Guimarães

Visando oferecer maior conforto aos seus alunos, assegurando excelentes aulas práticas, a Faculdade UNINASSAU Aracaju firmou parceria com o Club Sportivo Sergipe. O local oferece espaço adequado para práticas esportivas, sendo de grande importância para os alunos de Educação Física e Fisioterapia. Também os cursos de Enfermagem e Administração terão como desenvolver atividades práticas na sede do clube.

O diretor da unidade, Yuri Neiman, atesta que a parceria vem beneficiar os alunos, já que as instalações do clube proporcionam aperfeiçoamento dos cursos. “Nossos alunos poderão utilizar as áreas do clube, como o campo, a piscina e demais instalações. Também os acadêmicos de Administração poderão estagiar lá, dando apoio ao setor de sócios torcedores. Já os estudantes de Enfermagem poderão atuar dando assistência à área de saúde”, explica.

Para o coordenador do curso de Educação Física da UNINASSAU, Silvan Silva, a parceria entre a Instituição e o clube vem demonstrar o compromisso da faculdade com a qualidade do curso de Educação Física, no que tange aos conteúdos práticos. “Podemos ressaltar, na Educação Física, a possibilidade dos nossos alunos acompanharem, na forma de estágio curricular, o trabalho diário do treinamento de futebol, desde as categorias de base ao profissional. Portanto, uma parceria em que ambas as partes saem vitoriosas”, aponta.

O Club Sportivo Sergipe fica localizado a 200 metros da UNINASSAU, o que facilita o trânsito dos alunos da Instituição até o local.