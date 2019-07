Abesp e Asulac emitem nota sobre a morte de empresário

05/07/19 - 14:12:24

A Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicidio (ABEPS) e a Associação de Suicidologia da América Latina e Caribe (ASULAC) juntas se manifestar com profundo pesar a respeito da tragédia ocorida hoje durante a abertura do evento “Simpósio de Oportunidades No cenário da Cadeia de Gás Natural em Sergipe”, envolvendo um suicidio. Este ato gerou uma extrema comoção não só entre os participantes, como também em todo Brasil, deixando os especialistas em saúde mental e em suicidologia em alerta.

Lamentavelmente testemunhamos o surgimento de inúmeras especulações a respeito do motivo que levou a pessoa em questão a um ato tão extremo, além de informações inveridicas, videos e imagens a respeito deste triste episódio.

Reiteramos, portanto, as seguintes informações:

Suicidio em local público requer cuidados redobrados pela possibilidade de contágio A divulgação e compartilhamento de videos e imagens, bem como notícias de especulação em toma de possiveis causas são desaconselhados

Suicidio é um fenômeno multifatorial, não sendo possivel atribuir uma única causa Suicidio está associado a presença de transtornos psiquiátricos, em especial, transtornos de humor, como a depressão

A crise economica é apenas um dos fatores de risco possivelmente presentes E imprescindivel cuidar da redução de acesso aos meios, incluindo arma de fogo

Não cabe julgamento ou indicação de culpados Lembramos também a importância do cuidado com os que lá estavam, em função do possivel trauma e seus desdobramentos.

E enviamos nossas condolencias e solidariedade a familia e amigos

Da assessoria