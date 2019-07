André viabiliza R$ 10 milhões para municípios sergipanos

05/07/19 - 21:01:23

Aproximadamente R$ 10 milhões serão investidos em obras e aquisição de bens em 14 municípios sergipanos. Os recursos são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional, viabilizados pelo então deputado federal André Moura, e conveniados no ano de 2017. A coordenadora Geral de Instrumentos de Repasse e Financiamento, Sônia Faustino Mendes, esteve em Sergipe, na manhã desta sexta-feira (05), para conversar com os gestores sobre o andamento de cada convênio.

Apesar destes recursos estarem liberados, ainda não foram pagos por pendências documentais. Para que estas verbas cheguem efetivamente aos municípios conveniados, André solicitou ao Ministério, em parceria com a Federação Sergipana de Municípios (Fames) a orientação técnica aos gestores para a solução dessas pendências.

A lista de documentos necessários para o pagamento dos recursos será entregue a cada município individualmente. “Quero que os municípios de Sergipe tenham em mim uma ‘madrinha’, pois acredito que o desenvolvimento efetivo passa, principalmente, pelos municípios pequenos. Faremos um cronograma de priorização e passaremos aos gestores”.

Segundo a coordenadora, muitas vezes a cidades não possuem um corpo técnico para a elaboração de projetos e o MDR tem interesse em pagar todos os recursos indicados e empenhados no ano de 2017.

O superintendente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf), César Mandarino, esteve no evento e disse que, dos recursos que André Moura destinou à autarquia, 95% já foram entregues. “Para receber os implementos, os municípios não podem estar no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC), estar em estado de emergência ou, ainda, por via judicial. Mas da totalidade viabilizada por André, já entregamos 95%”, explicou.

O prefeito de Amparo do São Francisco, Franklin Freire, agradeceu a André Moura por continuar trabalhando por Sergipe. “Continua sendo meu líder e Amparo tem uma gratidão muita grande pelo volume de emendas e de ações enviados por André. Para ter uma noção, chega a ser maior que todas as que foram enviados nos últimos 25 anos”, salientou.

Presentes ao evento os prefeitos Clysmer (Brejo Grande), Junior Barrozo (Santana do São Francisco), Lara Moura (Japaratuba e vice-presidente da Fames); Arodoaldo Chagas (Carira); Marcell Moade (Campo do Brito), Alexandre Martins (Pacatuba) Gilson Andrade (Estância), Nena de Luciano (Monte Alegre), Anderson de Zé das Canas (Frei Paulo), gerente de governo da Caixa Econômica Federal, Oscar Barros, secretários, engenheiros e técnicos de diversos municípios.