ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CONVOCA MAIS 11 APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO

05/07/19 - 08:45:42

A Assembleia Legislativa de Sergipe divulgou uma nota na manhã desta sexta-feira (05) para informar sobre a convocação de 11 aprovados no concurso realizado no ano passado.

Segundo o diretor de comunicação da Alese, Marcos Aurélio, estão sendo convocados um arquiteto; um engenheiro civil; dois processos legislativos; um jornalista e cinco técnicos legislativos.

As vagas serão preenchidas por nove da ampla concorrência e dois por portadores especiais.

Cronograma

No próximo dia 12, os aprovados devem comparecer à Diretoria Geral da Alese para o recebimento do ofício de encaminhamento ao perito médico oficial do estado de Sergipe, das 8 às 12 horas.

Os aprovados terão que comparecer ao setor de Perícia Médica Oficial, para apresentação de exames, entre os dias 1º e 2 de agosto, das 7 às 8 horas.

No dia 15 de agosto está prevista a Lavratura do Ato de Nomeação e, no dia 22, no intervalo das 8 às 12 horas, haverá a entrega na Coordenadoria de Recursos Humanos dos documentos do Capítulo XIV, do Edital nº 01/2018, inclusive o laudo médico emitido pela Perícia Médica Oficial do Estado.

Superado todo esse processo, os aprovados serão empossados em ato na Assembleia Legislativa previsto para o dia 2 de setembro às 8 horas. Para mais informações ou esclarecimentos, os interessados no concurso público podem encaminhar um e-mail para convocaçã[email protected]