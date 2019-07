CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE REALIZA OPERAÇÃO INVERNO 2019

Em 20/06/2019, a Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) iniciou a Operação Inverno 2019, com o intuito de intensificar as ações de conscientização e incrementar a mentalidade marítima, em virtude do aumento histórico do índice pluviométrico e a chegada de frentes frias no decorrer do inverno em Sergipe, nesta época do ano.

Por ocasião do inverno, espera-se sempre que haja redução significativa de tráfego aquaviário, tanto de embarcações de esporte e recreio, quanto de transporte de passageiros. Por outro lado, observa-se o incremento do número de ocorrências SAR (Busca e Salvamento) ocasionadas por acidentes ocorridos devido à condições climáticas adversas. Desta forma, como medidas mitigadoras para a prevenção desses acidentes, seguem 15 recomendações para a Segurança da navegação:

1) Esteja atento e vigilante durante a navegação.

Você é o responsável por tudo que acontece a bordo. O timão está em suas mãos!

2) Navegue a mais de 200 metros de distância da praia, respeite os banhistas.

Lembre-se, seu direito termina quando começa o do outro.

3) Tenha em mãos a sua habilitação e os documentos obrigatórios.

Confira tudo antes de sair e passe o dia tranquilo.

4) Conduza sua embarcação com velocidade segura.

Isso permite a realização de manobras em caso de situação imprevista e evita acidentes.

5) Faça manutenção preventiva na sua embarcação. “Marinha do Brasil, protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente.”

Assim como a gente, a embarcação também precisa de cuidados constantes. Cuidemse!

6) Não consuma bebidas alcoólicas quando for conduzir sua embarcação.

Quando existe respeito, a diversão não tem limites.

7) Conheça bem todos os lugares por onde a embarcação irá navegar.

Não navegue no “escuro”.

8) Conheça a previsão do tempo antes de sair e fique atento às possíveis mudanças.

Com precaução, não existe mau tempo.

9) Previna incêndios em sua embarcação.

Pequenas medidas, como verificar o quadro elétrico e a validade dos extintores de incêndio evitam grandes tragédias.

10)Respeite o limite de pessoas a bordo e garanta a estabilidade da embarcação.

A maioria dos acidentes com vítimas fatais são causados por esse descuido.

11)Informe seu plano de navegação e a lista das pessoas a bordo ao seu iate clube. Leve sempre um equipamento de comunicação.

Navegar é bom, mas mantenha contato com terra firme.

12)Calcule o consumo de combustível para ir e voltar.

Faça o cálculo em três partes: um terço para ir, outro para voltar e um de reserva.

13)Quando ancorado, não acione motores ou movimente a embarcação se tiver alguém por perto na água.

A diversão e a segurança precisam navegar juntas!

14)Tenha coletes salva-vidas para todos a bordo.

Mas não se esqueça de que a prevenção é o seu melhor salva-vidas. Lembre- se – o colete salva-vidas deve ser homologado pela Marinha do Brasil.

15)Não polua mares, rios e lagoas.

Lugar de lixo é no lixo!

A CPSE convida a população a participar da Operação Inverno. A conscientização é tão importante quanto a fiscalização. Entre em contato com a CPSE por meio dos telefones 0xx(79) 3711-1646 e 0xx(79) 99927-4930 (ligação ou Whatsapp) ou por e-mail [email protected] e denuncie alguma situação que represente risco para a segurança da navegação, para a salvaguarda da vida humana no mar e para a prevenção da poluição hídrica. Pedidos de auxílio também podem ser encaminhados ao SALVAMAR LESTE, operado pelo Comando do 2º Distrito Naval, por meio do telefone 08002843878, e para o número 185 (Emergências Fluviais e Marítimas).

